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Giriş Tarihi: 28.3.2023 12:34 Son Güncelleme: 28.3.2023 12:48

Bakan Kurum: Esnafımız için geçici iş yerleri hazırlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 ilimizin normale dönmesi, şehrin canlanması için ticari hayatın devamlılığı önemli. Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerleri hazırlıyoruz" dedi.

AA
Bakan Kurum: Esnafımız için geçici iş yerleri hazırlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin normale dönmesi amacıyla bölge esnafı için geçici iş yeri hazırladıklarını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 ilimizin normale dönmesi, şehrin canlanması için ticari hayatın devamlılığı önemli. Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerleri hazırlıyoruz." ifadesine yer verdi.

Paylaşımda, Malatya'da süren geçici iş yerlerinden görüntüler de yer aldı.

"BÜTÜN ALTYAPIYI HAZIRLAYACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, iş yerleri hasar gören esnafın ekonomik hayata yeniden dahil olması için 26 bin metrekarelik alanda her biri 25 metrekare olan 338 geçici iş yerinin yapımına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, geçici iş yerlerinin proje müdürü Barbaros Kosuf'un görüşleri de aktarıldı. Kosuf, "Proje kapsamında öncelikle temellerimizi döküyoruz. Çelik yapıları yaptıktan sonra alt ve üstte çelik saclarla çatıların ve cephelerin montajını yapıyoruz. Pis su, yağmur suyu, elektrik, telekom gibi bütün altyapıyı hazırlayacağız ve hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

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Bakan Kurum: Esnafımız için geçici iş yerleri hazırlıyoruz
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