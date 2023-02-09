Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 500 konteyner kurduklarını bildirdi
Giriş Tarihi: 9.2.2023 13:39

Bakan Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 500 konteyner kurduklarını bildirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını da hep birlikte sarıyoruz. Barınma ihtiyacını karşılamak için İslahiye'de öncelikle 500 konteyneri kurduk. 15 bine tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Kurum, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 500 konteyner kurduklarını bildirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 500 konteyner kurduklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arama kurtarma ekiplerimiz vatandaşlarımıza ulaşmak için canla başla çalışıyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını da hep birlikte sarıyoruz. Barınma ihtiyacını karşılamak için İslahiye'de öncelikle 500 konteyneri kurduk. 15 bine tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 500 konteyner kurduklarını bildirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA