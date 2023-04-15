Bakan Kurum: Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz konut vaadine ilişkin, "Bedava konut dağıtacakmış. Niye dağıtmıyorsun? Elinden tutan mı var?" dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Kurum, partisinin Pendik'te 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'da yarın, 100 bininci afet konutunun başlangıcını yapacaklarını söyledi.

Depremden tam 67-68 gün sonra 100 bin konutun temelini atan bir Türkiye'nin olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Bize diyorlar ki, 'Siz 14 seçimdir nasıl kazanıyorsunuz?'. Çok kolay. Milletinle bir olursan, milletinle aynı yolda yürürsen, el ele, gönül gönüle gidersen, tevazu içerisinde hareket edersen, afet olduğunda, tatil belgelerinde değil, milletinin dizinin dibinde olursan, seçimlerde gelip meydanlarda söz verip, '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim.' deyip, 1500 günde, 1500 konut dönüştüremezsen işte o seçimi alamazsın." dedi.

"BEDAVA KONUT DAĞITACAKMIŞ"

Kurum, 21 yıldır millet için çalıştıklarını ve ürettiklerini olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir tarafta 695 bin konutun dönüşümünü yapan bir lider var. Diğer tarafta maalesef hep bahanelerin arkasına sığınan ve hep iftiralar, polemikler içerisinde yer alan bir Millet İttifakı var, Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için 21 yılda 1 milyon 200 bin yuva yapan, yuva kuran ve 3,3 milyon konutun dönüşümünü yapan bir dünya markası var. Dünya lideri var. Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta milletimize bugün bol keseden atan, nasıl olsa sırtında küfesi yok, Kılıçdaroğlu var hiçbir sözünü tutmamış. Bedava konut dağıtacakmış. Niye dağıtmıyorsun? Elinden tutan mı var?"

İzmir depremini hatırlatan Kurum, "Kendisi İzmir Milletvekili. Biz gittik güzel İzmir'imizde, konutlarımızı söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Sokak sokak, mahalle mahalle İzmir'in dönüşümünü yaptık. Belediye kendilerinde değil miydi? Yapsalardı. İşte Ankara. İşte İstanbul. Bu kadar belediyeniz var. Deseydiniz ki, 'Arkadaş 11 ilde, 14 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir afet yaşadık. Asrın afetini yaşadık. Belediyelerinize talimat verin. Gidin deyin ki 'Bedava konut yapın, dağıtın.' Yapamazlar."

"BİZİ ARARSANIZ İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ İÇERİSİNDE BULURSUNUZ"

Kurum, 21 yıldır Cumhurbaşkanının eser siyasetinden yana olduklarını ve kendilerinin değil, eserlerinin konuştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizi ararsanız nerede bulursunuz biliyor musunuz? Pendik'in sokaklarında bulursunuz. Pendik'teki kentsel dönüşüm şantiyesinde bulursunuz. Kağıthane'de kayan binanın yanında bulursunuz. Bizi ararsanız Kartal'da bina çökmüştür. O binanın enkazının dibinde bizi bulursunuz. Bizi ararsanız İstanbul'da 1,5 milyon konutun dönüşümü içerisinde bulursunuz. Bizi ararsanız vatandaşımız için sosyal konut üreten şantiyede baretlerimizi takmış, çizmelerimizi giymiş, vatandaşımızın dizinin dibinde bulursunuz. Bizi arayan Adıyaman'ın yollarında bulur. Bizi arayan Hatay'ın yollarında bulur. Bizi arayan Kahramanmaraş'ın yollarında bulur. Bizi arayan, 'Bizi susturamayacaksınız, yıldıramayacaksınız.' diyen büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulur. Dizinin dibinde bulur."

Bu anlayışla yeni yüzyılı başlatacaklarını dile getiren Kurum, "15 Mayıs'ta bizi bekleyenler var. Deprem bölgesinde bekleyenler var. Mazlum coğrafyada bekleyenler var. Ve o kardeşlerimiz için, ülkemiz için, ülkemizin gençleri için, hepimizin İstanbul'u için, herkesin İstanbul'u için inşallah gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurum, Pendik'i en güzel şekilde temsil etmek ve Pendiklilerin ihtiyaçlarını gidermek için belediye başkanı, ilçe başkanı ve milletvekilleriyle birlikte mücadelelerine 14 Mayıs akşamı kaldıkları yerden devam edeceklerini vurguladı.

BAKAN KURUM VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Açılış öncesinde, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Kurum, burada partililerle bir araya geldi.

Kaynarca Merkez Camisi'nde vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Bakan Kurum, çevredeki esnafı da ziyaret etti.

Bakan Kurum'un konvoyunda yer alan Togg vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Yol boyunca Pendikliler tarafından merakla izlenen Togg, park edildiği yerde de ilgiyle incelendi.