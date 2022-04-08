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Giriş Tarihi: 8.4.2022 15:25 Son Güncelleme: 8.4.2022 15:38

Bakan Kurum geçen yıl yerinde tespit etmişti: Ve bugün yıkım başladı...

DHA
Bakan Kurum geçen yıl yerinde tespit etmişti: Ve bugün yıkım başladı...

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerinin dünyaca ünlü koylarında, imara aykırı bölümleri tespit edilen 300 konutun yıkımına Sıralıbük Koyu'ndan başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 20 Ağustos'ta Muğla'da incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu.

Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı. Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Doğal SİT Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Tabiat Varlıkları üzerinde telafisi mümkün olmayan tahribatların önlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalar kapsamında, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde Martı, Kurşunlu, Sıralıbük, Akbük, Batık Hamam, Benlik, Boynuzbükü, Yavunsu, Ayten, Yassıcılar, Taşyaka, Şeytan Adası ile Tersane Adaları'ndaki toplam 300 kaçak yapının yıkılacağı bildirildi.

Dalaman'daki yıkıma ilk olarak Sıralıbük Koyu'ndan başlandı. Koydaki kaçak olduğu belirlenen taş duvarlar, seyir terası, tuvalet, fırın ve ahşap ev yıkıldı.

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Bakan Kurum geçen yıl yerinde tespit etmişti: Ve bugün yıkım başladı...
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