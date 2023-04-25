Bakan Kurum: Gençler, cumhurbaşkanımıza rekor oyla destek verecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Maksat Muhabbet Gençlik Programı'nda gençlerle buluştu. Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Kurum, millet bahçesine yönelik bir de film izletti.

Çekmeköy 100'üncü Yıl Kütüphanesi'ndeki programda konuşan Bakan Kurum, "21 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlerle beraber yol yürüdü. Attığımız her adımda gençlerimizin geleceği adına daha güzel şehirler kurmak için çalışıyoruz. Hep bu motivasyonla çalıştık. Bize 'seçim kaygınız var mı?' diye sordular. Hiçbir zaman seçim kaygımız olmadı. Hep gençlere daha güzel bir gelecek sunabilmek kaygımız oldu. Tüm mücadelemiz de bunun içindir. Her şehirdeki kardeşimiz eşit haklara sahip olsun istiyoruz. İstanbul'un 39 ilçesindeki eserlerimiz bunun içindir. Ülkemizdeki tüm gençlerimizin daha iyi eğitim alabilmesi, daha iyi şartlarda okuyabilmesi, yaşayabilmesi için 81 ilimizde bu mücadeleyi veriyoruz" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA EDECEK OLAN GENÇLERDİR

Bakan Kurum, "Çevremizi, şehirlerimizi, doğamızı koruyabilmek gençlere daha sağlam, güvenli bir gelecek sunabilmek ve bu gelecekteki şehirleri inşa edebilmek için çalışıyoruz. İstiyoruz ki Türkiye yüzyılı gençliğimizin yüzyılı olsun. Bizler bu görevleri yapıyoruz bize baki değil. Bayrağı sizin gibi pırıl pırıl gençlere vereceğiz. Eminiz ki sizler bizden çok daha iyisini yapacaksınız. Türkiye yüzyılının ne olduğunu tarif edecek olursak eğer; Türkiye yüzyılı gençliğimizin hak sahibi olabildiği yüzyıl olacak. Her alanda ülkemizin kendine yettiği, enerjide bağımsız, sanayisi, tarımıyla istihdam oluşturan, üreten, ihraç eden ve bu manada da kendi kendine yeten güçlü, büyük Türkiye işte Türkiye yüzyılının adı budur. Türkiye yüzyılını inşa edecek olan sizlersiniz. Bizler de abiniz, kardeşiniz olarak bu mücadelenize ortak olacağız. Sizin hayallerinizi bir bir gerçekleştirmek adına bu mücadeleyi hep birlikte vermek istiyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'U GENÇLERLE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Kentsel dönüşüm vurgusu yapan Kurum, "İstiyoruz ki buradaki hiçbir gencimiz üzülmesin, ailesiyle ilgili herhangi bir endişe yaşamasın. Bu yüzden kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız. 6 Şubat'ta çok büyük acılar yaşadık. Hepiniz o acılara ortak oldunuz, ülkemiz tek yürek oldu. 81 ilimiz afet bölgesine koştu. 21 yıldır olduğu gibi o şehirlerimizi tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla yeniden ayağa kaldıracağız. İstanbul'un dönüşümü de çok önemli, burayı gençlerle birlikte dönüştüreceğiz. Çünkü biz gençlere yürekten inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah hepimizin huzurlu, mutlu, güvenli olduğu yeşilin daha da arttığı mavinin korunduğu bir İstanbul, Türkiye hayal ediyoruz. 81 ilimizde millet bahçeleri yapıyoruz. 81 milyon metrekare büyüklüğe sahip 500 millet bahçesi yapıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde sayıyı bine çıkarmak. Kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. Kütüphanelerin sayısını da artırıyoruz. 14 Mayıs'ta gençlerimiz cumhurbaşkanımıza gençliğin liderine rekor oyla destek verecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZE NE SÖYLEDİYSEK O SÖZLERİ TUTTUK

Bakan Kurum, gençlerle bir araya geldiği programın ardından Cebir Cami Meydanı'na yürüyerek vatandaşlarla buluştu. Esnafı da ziyaret eden Kurum, 'Meydan Buluşması Çay Sohbeti'nde de bir konuşma yaptı. Bakan Kurum, "Hamdolsun milletimize ne söylediysek o sözleri tuttuk. Ben de bir kardeşiniz, evladınız, bakanınız olarak İstanbul'umuz için bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğim. Vatandaşımızın nerede sorunu varsa orada olacağız. İnşallah el ele gönül gönüle işlerimizi yapacağız, evlatlarımıza çok daha güzel bir gelecek sunacağız" dedi.