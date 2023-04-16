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Giriş Tarihi: 16.4.2023 15:42 Son Güncelleme: 16.4.2023 15:46

Bakan Kurum, Hatay TOKİ'de son durumu paylaştı: İnşaatlar yükseliyor!

Deprem bölgesinde en büyük yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay'da kalıcı konutlar için çalışmalar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum da şehrin Altınözü ilçesinde temelleri atılan 364 yeni konutun son halinin görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. İşte yükselen inşaatın görüntüsü...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bakan Kurum, Hatay TOKİ’de son durumu paylaştı: İnşaatlar yükseliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kalıcı konutlar için çalışmalar başladı.

Yıkıma uğrayan şehirlerin başında gelen Hatay ile ilgili ise Başkan Erdoğan, şehrin Kırıkhan ilçesinde deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada "Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte, mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz" demişti.

"HATAY TOKİ'DE SON DURUM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum da Hatay'ın Altınözü ilçesinde temelleri atılan 364 yeni konutla ilgili bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Bu videoda, bina inşaatının yükseldiği görülüyor. Kurum ayrıca sosyal medyadan bu görüntüyle birlikte, "1 yıl sabredeceğiz, çok çalışacağız.

Şehirlerimizi kendine özgü evleri, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle; tüm renkleriyle afetlere karşı daha dirençli haliyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay TOKİ'de son durum" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum, Hatay TOKİ'de son durumu paylaştı: İnşaatlar yükseliyor!
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