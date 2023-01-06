Bakan Kurum: Hazine ve Maliye Bakanlığıyla birlikte Mortgage Kredisi olmasını istiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesinde 2021'de yaşanan orman yangınının en çok etkilendiği Kalemler Mahallesi'nde inceleme yaptı. Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 yıl gibi kısa sürede tamamladıkları konutların son durumlarını yerinde incelediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yangın sonrası tamamlanan 427 konutun anahtar teslim törenini yarın Kalemler Mahallesi'nde yapılacağını hatırlatan Kurum, yarın Antalya'da 222 sosyal konuttan millet bahçesine, güneş enerji santralinden ticaret merkezine kadar 2,5 milyar liralık 32 eserin açılışının da yapılacağını anımsattı.

İklim değişikliğinin insanlık tarihinin gördüğü en büyük krizlerden birisi olarak dünyayı vurmaya devam ettiğini kaydeden Kurum, Türkiye ve Antalya'nın bu etkilerin en yoğun şekilde hissedildiği bölgelerden olduğunu dile getirdi.

Bunun en somut örneğinin 1,5 yıl önce Antalya'da yaşanan orman yangını felaketi olduğunu aktaran Kurum, "İklim krizinin ağır faturalarından birini milletçe yaşadık. Afette şehrimize yeşil rengini veren ağaçlarımızı, ormanlarımızı kaybettik. Can dostlarımızı, hayvanlarımızı yitirdik. Evlerimiz, ahırlarımız zarar gördü. Biz yangının ilk anından itibaren devlet ve millet seferberliğiyle hep buradaydık, vatandaşımızın yanındaydık, sizlerle beraberdik. 81 ilimiz Antalya için seferberlik ruhu ile burada hareket etti. 'Ne aceleniz var' dedikleri süreçte onlara rağmen biz vatandaşı açta, açıkta bırakmamak adına hızlı bir şekilde hareket ettik. Kalemler, Kilimler, Demirciler, Karaburun'da Fatma teyzemizleydik. Oymapınar, Tilkiler, Yaylaalan, Güzelbağ'da milletimizin yanındaydık. Bayır'da Ayşe kardeşimizleydik. Karaöz'de İbrahim amcamızla beraberdik. Afetten zarar görmüş neresi varsa yangının bir kıvılcımı nereye sıçradıysa, biz oraya gittik. O kıvılcım sönene kadar bölgede kaldık" dedi.