Bakan Kurum: İlk andan itibaren vatandaşımızın yanında olduk

467 MİLET BAHÇESİ YAPTIK

Bakan Murat Kurum 81 şehrimize 81 milyon metrekare millet bahçesi projesi çerçevesinde tüm Türkiye'de 467 millet bahçesi yapımı için çalıştıklarını söyledi. Bunlardan 164'ünü tamamlayarak vatandaşlara armağan ettiklerini de belirten kurum, "Şu anda Antalya'mızda 683 bin metrekare olan 6 millet bahçesi projemiz mevcut. Manavgat Türkbeleni Milet Bahçemizin açılışını gerçekleştirerek sizlere armağan etmiştik. Yine Aksu, Serik, Muratpaşa ve Kaş Millet Bahçelerimizin yapımına hızla devam ediyoruz. Tabi burada bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah Kepez Millet Bahçemizin yapımına da en kısa sürede başlayacağız. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında bu millet bahçelerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız" diye konuştu.

ANTALYA'YA 7 BİN 157 KONUT İNŞA EDECEĞİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 14 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini paylaştığını hatırlatan yeniledi. Yine Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle yuva kuran liderimiz Cumhurbaşkanımız ile ev sahibi yapmaya devam ettiklerini d e belirten Kurum, "Bu anlamda Antalya'mıza ilk evim projemiz çerçevesinde toplam 7 bin 157 konut inşa edeceğiz. İlk evim arsa projemiz çerçevesinde ise toplamda Merkezde 10 bin, ilçelerde 13 bin olmak üzere toplam 23 bin alt yapısı hazır arsalarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şehrimizdeki kura çekimlerini 18-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceğiz" diye konuştu

192 YATIRIMI TAMAMLADIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 8.6 milyar lira olan 192 yatırımı tamamladıklarını kaydetti. İller Bankası ile 81 ilin tamamında yerel yönetimlere her türlü desteği aralıksız olarak devam ettiklerini ifade eden Kurum, "Bu çerçevede İller Bankamızla Antalya'mızın değerine değer katan ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren; atık sudan içme suyuna kadar toplam yatırım değeri 8.6 milyar lira olan 192 yatırımı tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Medeniyetimizin kadim şehri Antalya'mızı çok güçlü bir şekilde geleceğe taşımak, Antalya'lı hemşerilerimize verdiğimiz sözleri tutmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehrimizin, sosyal konut üretiminden millet bahçesine, kentsel dönüşümden çevre yatırımlarına kadar her alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

EV SAHİBİ OLACAKLAR

Bakan Kurum yangın ilk çıktığın bu arazilerin ranta açılacağını söylendiğini ancak kendilerinin bunu tam tersini yaptığını belirterek, "Ama hiçbir alanı otel arazisi olarak açmadık. Milletimizin olan emaneti inşatlarını yaparak milletimize teslim ettik. Yöresel mimarimizi koruduk. Yeni evim kampanyası ile ilgili olarak surecimizi kararlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah yenievim kampanyası ile birlikte yeni bir finansman modeli ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte projemizi kararlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu çerçevede sosyal konut ile başladığımız alt gelir grubuna hitap eden projenin dışında şimdi de orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için 81 ilimizde kampanya başlatıyoruz. İlk etapta 100 bin evi olmayan orta gelirli kardeşlerimiz ev sahibi olabilmeleri için bu projeyi yürütüyoruz. Çalışma çerçevesinde 15 Ocak itibariyle kampanyamız başlayacak. Burada ev alacak vatandaşlarımız gerçekten uygun vade oranları ile birlikte ev sahibi olacak. 0-2 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,69'dan, 2-4 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,79'dan, 4-5 milyon arasında kredi kullanacak arkadaşlarımız da 0,99'dan kredi kullanabilecek. 1 milyon liralık örnek ödeme tabloya baktığımız zaman 4 bin 400 TL'den başlayan taksitle ev sahibi olabilecekler" diye konuştu.