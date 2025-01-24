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Giriş Tarihi: 24.1.2025 10:06

Bakan Kurum: İnşa ettiğimiz konutlar Elazığ'a zırh oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin yıl dönümüne ilişkin, "Birlikte yaraları sardık, 26 bin konutu inşa ettik. O konutlar asrın felaketinde Elazığ'a zırh oldu. Şimdi Elazığlı kardeşlerimiz huzurla evlerinde oturuyor." ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Kurum: İnşa ettiğimiz konutlar Elazığ’a zırh oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 yıl önce Elazığ'ın depremle sarsıldığını anımsattı.

"Birlikte yaraları sardık, 26 bin konutu inşa ettik." açıklamasını yapan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"O konutlar asrın felaketinde Elazığ'a zırh oldu. Şimdi Elazığlı kardeşlerimiz huzurla evlerinde oturuyor. Depremin simgesi, umudun sesi olan Azize Hanım da ailesi ve nice Elazığlı, Malatyalı kardeşimiz gibi yaptığımız sağlam konutlarında güvende."

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Bakan Kurum: İnşa ettiğimiz konutlar Elazığ'a zırh oldu
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