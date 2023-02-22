Bakan Kurum, İslahiye ve Nurdağı’nda incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve özel sektör eliyle yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı yapıların kurulumu tamamlandı, bazı yapıların çalışmaları devam ediyor.

Bakan Kurum, Gaziantep'teki çalışmalar kapsamında, İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, konteyner kent ve prefabrik evleri ziyaret etti.

Bölgede kurulan konteyner kentlerin içerisinde yer alan gıda, sosyal market, giyim, erkek kuaförü, bayan kuaförü, anaokulu, oyun parkı, basketbol sahası ve mescitleri gezen Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

İslahiye'de konteyner kente yerleşen depremzedeleri ziyaret eden Kurum, çocukların eğitimi için kurulan alanı inceledikten sonra sabahları ilkokul, öğleden sonra ise ortaokul öğrencilerine eğitim verecek prefabrik sınıfları gezdi.

Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile prefabrik eve yerleşen Ayşe Alan'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini iletti.

Konteyner kent ziyaretinde de bir depremzede kadınla sohbet eden Kurum, depremzede çocuklara hediyeler dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.