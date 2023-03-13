Bakan Kurum: Kahramanmaraş’ta ilk kazmayı vurduk

Videoda, Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde de zemin etüdünün tamamlandığı ve ilk kazmanın vurulduğu aktarılırken, 11 ilin inşası için sürdürülen çalışmalarla ilgili de bilgi verildi.



"Radye temel üzerine kalıp tünel sistemiyle inşa edilecek konutlarda güvenle oturulacak"

Öte yandan, bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Dulkadiroğlu ilçesinde ilk etapta bin 748 konutun yapılacağı ve zemin etüdü çalışmasının tamamlandığı ilk alanda 258 konutun temel kazısına başlandığı bilgisine yer verildi. Açıklamada konutların zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek şekilde, yatay ve yöresel mimariye uygun, radye temel üzerine kalıp tünel sistemiyle inşa edileceği vurgulandı.