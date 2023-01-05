Bakan Kurum: Kaynaklarımız sınırsız değil, bu bilinçle adımlarımızı atıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Türkiye'nin aralık ayı sıcaklık değerlendirmesine göre; Türkiye'nin 7 bölgesinde de Aralık 2022'de sıcaklık ortalaması yükseldi. 2022 yılı Aralık ayında sıcaklık ortalaması 3.2 santigrat derece artış göstererek 8.0 santigrat derece olarak gerçekleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen verileri paylaştı. "Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor. Hep söylüyoruz; kaynaklarımız sınırsız değil! Bu bilinçle çalışıp, adımlarımızı atıyoruz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yıl sonu sıcaklık değerlendirmelerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1991-2020 dönemi ortalama sıcaklık değerinin 4.8 santigrat derece ölçüldüğü hatırlatılarak, "2022 yılı Aralık ayı ortalaması ise 3.2 santigrat derece artış göstererek 8.0 santigrat derece olarak gerçekleşmiştir. Bu değer iklim değerlendirmesinde kullanılan 255 istasyona ait 1971-2022 yıllarını kapsayan 52 yıllık aralık ayı ortalamalarının en yükseği olmuştur. Aralık ayları arasında en yüksek ortalamanın yaşandığı ikinci aralık ayı 7.8 santigrat derece ile 2010 yılında yaşanmıştır. 2010 yılı Türkiye'nin yıllık en yüksek sıcaklık ortalamasının 5.5 santigrat derece yaşandığı yıldır." ifadelerine yer verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen verileri paylaşarak, "Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor. Hep söylüyoruz; kaynaklarımız sınırsız değil! Bu bilinçle çalışıp, adımlarımızı atıyoruz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız." ifadelerine yer verdi.

"7 BÖLGEDE SICAKLIK ORTALAMASI YÜKSELDİ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgeler düzeyinde 2022 Aralık ayı sıcaklıkları 1991-2020 dönemlerine göre değerlendirdi.

Yapılan karşılaştırma sonucunda; Marmara Bölgesi ortalaması 7.0csantigratcderece iken Aralık 2022 sıcaklık ortalama değeri 10.3csantigratcderece olarak ölçüldü. Ege Bölgesi ortalaması 7.9csantigratcderece iken Aralık 2022 sıcaklık ortalama değeri 10.8 santigrat derece olarak ölçüldü. Akdeniz Bölgesi ortalaması 9.1 santigrat derece iken 11.8 santigrat dereceye, İç Anadolu Bölgesi ortalaması 1.4 santigrat derece 4.6 santigrat dereceye çıktı. Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklık 4.8 santigrat derece iken 7.8 santigrat dereceye, Doğu Anadolu Bölgesi ortalaması 1.5 santigrat derecede iken Aralık 2022 sıcaklık ortalama değeri 2.4 santigrat derece olarak belirlendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise durum değişmedi, sıcaklık ortalaması 6.4 santigrat derece iken Aralık 2022 sıcaklık ortalama değeri ise 9.2 santigrat derece olarak ölçüldü.