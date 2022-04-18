Bakan Kurum, Kocaeli’ndeki 23 yıllık sorunun projesi için tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de bir dizi incelemelerde bulunmak amacıyla bugün Kocaeli'ye geldi. Kurum ilk olarak Gebze Millet Bahçesi Yapımı Planlanan Alanın İncelenmesini gerçekleştirdi. Bakan Kurum incelemenin ardından 2013 yılında Körfez'de patlayıcı ve yanıcı madde üreten fabrikaların içinde kalarak riskli bölge ilan edilen ve geri dönüşüm yapılması planlanan Körfez Barbaros Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak mahalle sakinleriyle istişarede bulundu.

"VERMEDİLER PARAMIZ YETMEDİ"

Bölgede yapılacak olan geri dönüşüm ile ilgili mahalle halkını dinleyen Kurum projenin hızlı ve etkin bir biçimde bitmesini istediğini belirtti. Vatandaşa açıklamalarda bulunan Kurum, "Burada değer tespitleri yapacağız. sizin evlerinizin değerleri ve yeni yapılacak olan evlerin değerleri eşitse ya da 20-30 eksikse biz devlet olarak onu zaten karşılayacağız ama fark varsa da, onu deriz ki bunda da bu kadar fark çıktı biz konutlarınızı şuraya yapıyoruz metrekareleri de bu kadar deriz. Bayramdan sonra çalışmalara başlayacağız. Bu yıl yeni yapacağımız yerin temellerini atalım. Biz, sonuçta sizi mağdur etmeyecek şekliyle yürüteceğiz çalışmaları. siz de bizi idare edeceksiniz. Bu işi hızlı ve etkin bir şekilde yürütmemiz lazım" dedi. Bakan Kurum daha sonrasında mahalle sakinleriyle birlikte mahalle kahvesinde bir araya gelerek kısa bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.