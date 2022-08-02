Bakan Kurum: Konut ve kiralardaki artış suni, bunu hep söylüyoruz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Konut ve kira artışları ile ilgili konuşan Kurum, "Bu suni bir artış, hep söylüyoruz. Bizim hamlelerimizle birlikte sistem oturacak. Arzda sıkıntı varsa; Sayın Cumhurbaşkanı'mız giderecek süreci de paylaşacak. Ve o da fiyatların geri gelmesine neden olacak" dedi.



SOSYAL KONUT PROJESİNİ DETAYLARI EYLÜLDE



Maliyet artışına değinen ancak demir ve çimento gibi ana maliyetlerde şu anda düşüş olduğunu kaydeden Kurum, "Bu biraz da dünyadaki tedarik zincirinin oturmasıyla alakalı. Ülkeler üretime geçti, arz arttı ve talep aynı kalınca mecburen fiyat da geri geliyor. Kirada da konut fiyatında da gerileme olacak. Yaptığımız projelerle buna imkan sağlayacağız. İnşallah her işte olduğu gibi konut işinde de vatandaşımızı açta açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.



Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinin detaylarının ise eylül ayında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.