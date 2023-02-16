Bakan Kurum: Kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmalar başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğündeki Gaziantep'te, Bakanlığa bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları Nurdağı ve İslahiye başta olmak üzere tüm kent genelinde aralıksız devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev yapan ekiplerin yoğun çaba harcadığı Gaziantep genelinde, depremzedeler için TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapılacak geçici barınma alanlarının yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacağı açıklandı.