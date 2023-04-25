Bakan Kurum: Mart’ın sonu bahar dediler o bahar hiç gelmedi





6 BİN KONUTTA KENTSEL DÖNÜŞÜM



Çekmeköy halkına müjdeli haberler veren Bakan Kurum, "Çekmeköy'ün Çamlık, Hamidiye, Mehmet Akif, Merkez ve Mimar Sinan mahallelerinde toplam 35 site bulunuyor. Bu sitelerde bulunan 248 binada tam 20 bin 494 kardeşimiz yaşıyor. Buradaki vatandaşlarımız bize dönüşüm talebinde bulundular. Şimdi buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kardeşlerimizin talebi doğrultusunda 6 bin 354 konut ve iş yerinden oluşan bu binaları kentsel dönüşüme alıyoruz. Çekmeköy Belediyemizle birlikte büyük bir dönüşüm çalışması başlatıyoruz! Hayırlı, uğurlu olsun. Bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum! Soğukpınar Mahallesi'nde yıllardan beri çözülemeyen ve yaklaşık 500 kişiyi ilgilendiren mülkiyet ve imar problemlerinin çözümüne ilişkin rezerv alanı ilanını yapıyoruz! Belediyemizle kentsel dönüşüm çalışmamıza başladık. Çekmeköy için, Çekmeköylü kardeşlerimiz için hayırlı, uğurlu olsun. 100 bin 732 metrekare alanda bir millet bahçesi kazandırmak için ilk fidanları sizlerle birlikte toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca Alemdağ ve Reşadiye mahallelerimizi Kuzey Marmara Çevreyoluna bağlayacak yan yol imar planlarımızı da onayladık." Diye konuştu.

"BİR TARAFTA DEPREM BÜTÇESİNİ DÜŞÜRENLER BİR TARAFTA AK PARTİ VAR"



14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere dikkat çeken Bakan Kurum, "Cumhuriyetimizin en önemli, en kritik seçimi 14 Mayıs'ta. Seçime çok az kaldı. Açıkça görüyoruz ki; artık saflar netleşti. Bir tarafta "dev projeleriyle yükselen bir Türkiye" diyen Cumhur İttifakımız, diğer tarafta ise "Türkiye'ye dair tek bir projesi" olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için; duble yollar, devasa köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, havalimanları, millet bahçeleri, sosyal konutlar, tarihi kent meydanları ve modern üniversiteler inşa edenler var! Diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Bir tarafta Türkiye Yüzyılı diyenler var; diğer tarafta Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var. Bir tarafta; 'İstanbul'un deprem bütçesini 6 kat düşürenler; yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar var' Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yuva kazandıran AK Parti var; Cumhur İttifakımız var. Biz milletimizin yanındayız, sizlerin yanındayız, kardeşlerimizin yanındayız" dedi.