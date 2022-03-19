Bakan Kurum ’riskli alanlar’ için duyurdu: 2035’e kadar tek bina kalmayacak

'3 MİLYON KONUTUMUZUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK'

Bakan Kurum, son bir asırda 80 bin kişinin depremlerde hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Milletimizin can sağlığını en mukaddesimiz bildik. 'İnsanımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesinin yegane yolu, kentsel dönüşümdür' dedik. Bu anlamda; Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı 'Yerinde, Gönüllü ve Hızlı Kentsel Dönüşüm' seferberliğimizde çok büyük mesafeler kat ettik. Tam 3 milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, sizlerle birlikte tamamladık. Ankara'da dönüşüm yapmadığımız tek bir ilçemiz yok. Bu güne kadar da Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere Başkentimizde 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık. Bu kapsamda vatandaşlarımızla uzlaşarak yaklaşık 39 bin konut, 400 iş yerinin yapımını tamamladık. Yeni Mamak dönüşümünün en önemli ayağını oluşturan Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizin 7'nci etabında yapımını tamamladığımız 548 yeni yuvamızın kurasını çekerek, salonda heyecanla bekleyen hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. 640 bin metrekarelik bu alanda yürüttüğümüz 140 milyon lira değerindeki Yeni Mamak Dönüşüm Projemizde önce mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturduk, ardından yeni yuvalarımızı yaptık" diye konuştu.