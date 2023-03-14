Bakan Kurum Sabah.com.tr’ye anlattı: Hedefimiz 650 bin konut!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremin vurduğu 11 ilde yapılacak konutların teslim tarihi hakkında gelen soruya "Hedefimiz 1 yılda tüm vatandaşlarımızı konutlara yerleştirmek" ifadelerini kullandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "İlk etapta 11 ilde 35 bin konut yapılacak. Deprem bölgesinde yapılacak konutlar ne zaman teslim edilecek?" sorusuna yanıt veren Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"HEDEFİMİZ 650 BİN KONUT YAPMAK"

"16 Mart itibarıyla 35 bin konutun sözleşmelerini imzalamış ve fiilen kazmalarını vurmuş durumda olacağız. İnşaallah önümüzdeki hafta itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle temelini hazırladığımız bloklarımızın 11 ilimizde atmak suretiyle hızlı bir şekilde vatandaşımıza verdiğimiz sürede bitirme arzusu içinde olacağız. Hedefimizi tüm deprem bölgesinde 650 bin konutun yapımını planladık ve bu çerçevede önümüzdeki 3 ay içerisinde 319 bin konutun yapım sürecini başlatmış olacağız. Hasar tespiti tamamlanan ve enkazları kaldırılan alanlarda inşaat sürecini başlıyor olacağız. Hedefimiz 1 yıl içinde vatandaşlarımızı konutlarına yerleştirmek. Daha öncesinde de konutlara yerleştireceğimiz vatandaşlar olacak. Bizim hedefimizi bu işin belini 1 yıl içinde kırmak."

Bakan Kurum deprem bölgesinde 35 bin konut için teslim tarihini açıkladı | Video