Bakan Kurum Şanlıurfa‘da deprem konutlarını inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi temaslarda bulunmak üzere öğlen saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Kurum kentteki ziyaretlerine valilikle başladı. Daha sonra Kurum, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 2. sınıf İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran için düzenlenen törene katıldı. Akşam saatlerinde de Bakan Kurum, Eyyübiye'deki TOKİ konutları projesini inceledi.

Bakan Kurum ardından Şanlıurfa'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 2.sınıf İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın cenaze törenine katıldı. Daha sonra akşam saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı ve Mehmet Ali Cevheri, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları ve yetkililer ile Eyyübiye ilçesinde bulunan Batıkent Mahallesinde yapımı devam eden TOKİ konutları projesini inceledi. Bakan kurum Şanlıurfa deki incelemeleri devam ediyor .