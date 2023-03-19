Bakan Kurum: Şehrin ruhunu yansıtacak yaşam alanları kuracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde sadece bina inşa etmeyeceğiz. O şehrin ruhunu da yansıtacak yaşam alanları kuracağız. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız. 143 bin köy evimizi de bu anlayışla inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde 420 bin 325 konut ve 143 bin 261 köy eviyle beraber 563 bin 586 konut inşa edilecektir. Asrın felaketinden etkilenen bölgelerimizdeki orta hasarlı konutlarla birlikte üretilecek konut sayısı toplamda 653 bin 178 olarak planlanmaktır. Yapılacak konutlar, zemin etüdü ve mikro bölgeleme çalışmaları yapılarak, yöresel ve geleneksel mimariye uygun, bilimsel çalışmalar öncülüğünde, inşa edilecektir" denildi.



İnşa edilecek köy evlerinin tamamının 3 artı 1, 122 metrekare ile 127 metrekare arasında olacağı, 100 konutu geçen köylerde birer köy konağı ve ibadethane inşa edileceği kaydedildi. Ayrıca, ahırı zarar gören ve yıkılan vatandaşlara da 80 metrekarelik ahır inşa edileceği belirtildi.