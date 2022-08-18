Bakan Kurum: Sosyal konut projelerinden gençlerimize kontenjan ayıracağız

"TÜRKİYE'Yİ GENÇLERLE BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Kurum, her şeyin bir hayalle başladığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayal etmeyince hiçbir iddianız olmaz. İddianız yoksa da geleceğe dair bir proje yapma imkanınız olmaz. Hayal ettiğinizi gerçekleştirirseniz hem kendiniz hem de ülkeniz için bir şeyler üretmiş olursunuz. Ecdadımız, bize çok önemli miras bıraktı ve bizler bu mirasa sahip çıkmak zorundayız. Sizler, Fatih'in torunlarısınız ve Fatih'in emanetlerine sahip çıkacak nesillersiniz. O yüzden sizler, herkese, bütün gençlere, vatandaşlarımıza eşit mesafede hakkaniyet çerçevesinde projelerimizi anlatacaksınız. Sultan Fatih'in cesaretiyle, kararlılıkla büyük ve güçlü Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Bizler sizler için hep daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. İşte yeşil alanlarımız, üniversitelerimiz, spor sahalarımız, kütüphanelerimiz, kıraathanelerimiz bunların hepsini bulunduğunuz yerde ihtiyacınızı giderebilin diye yapıyoruz."

Bakan Kurum, deprem değil, riskli binaların öldürdüğünün hep birlikte görüldüğünün altın çizerek, "Hepimize düşen seferberlik ruhu içerisinde binalarımızı dönüştürmektir. Bu manada da önemli bir irade ortaya koyduk. 17 Ağustos'un yıl dönümünden 2 gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Esenler'de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabını, 2030 anahtarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Biz istiyoruz ki hiçbir ailemize, ocağımıza ateş düşmesin" diye konuştu.