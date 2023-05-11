Bakan Kurum: Söz uçar hizmet kalır İstanbul vizyon ister

"İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarına değinen Kurum, "Bu irade bugün, İstanbul'da tam 700 bin yuvayı yenileyen iradedir. Şimdi yine, yeniden, en güçlü sesle güvenli konutlar, huzurlu yuvalar diyoruz. 'İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü' diyoruz. 'Yarısı Bizden, Yarısı Devletten' diyoruz. Yine hep birlikte; 500 bini Avrupa yakasında, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde, toplam 1,5 milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları dönüştürüyoruz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un hiçbir ilçesinde, hiçbir sokağında tek bir riskli yapı bırakmayacaklarını belirten Kurum, çalışarak bu şehrin nefes alanlarını açacaklarını dile getirdi.

İstanbul'u baştan aşağı dönüştüreceklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbul'u kimsenin insafına, kimsenin beceriksizliğine terk etmedik, etmeyeceğiz. Şimdi Kılıçdaroğlu ve korosu 'Sana söz' diyor ya... Onlara diyoruz ki, İstanbul 'Sana söz' demekle yetinmez. Sözünün eri olacaksın. Siz sözlerinizi tutmadınız. Söz uçar ama eser kalır. Söz uçar ama yatırım kalır. Söz uçar ama hizmet kalır. İstanbul vizyon ister. Bu şehri, kendi varlığını sadece mikrofon tutarken gösterenlerin, iş başında değil şov peşinde olanların, ceketini proje başlatırken değil sadece mitinglerde geleceğimize saldırırken çıkaranların, algıdan, çalgıdan, reklamdan başka tek bir maharetleri olmayanların ihmalkarlığına teslim etmedik, bundan sonra da asla etmeyeceğiz."