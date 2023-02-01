Bakan Kurum: Türkiye Mekansal Strateji Planı’nı mart ayında tanıtacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü'nce bir otelde düzenlenen, 'Üçüncü Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Kurum, Türk gayrimenkul sektörünün büyük bir başarı örneği gösterdiğini, büyüme ivmesini artırdığını ve yoluna kararlı adımlarla devam ettiğini belirterek, "Tüm dünyada sosyal devlet anlayışı, bu dönemde rafa kalkmıştır. Biz tüm sektörlerimize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu sıkıntılı sürece rağmen, ülke olarak inşaat sektöründe dünyada 2'nci sıradayız" dedi.



'ŞEHİRLERİMİZİN TAMAMININ YAPISAL DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLAYACAĞIZ'



Daha sonra bakanlıkça hazırlanan Türkiye Mekansal Strateji Planı'na değinen Kurum, "İnsanımızın hayat kalitesinin artmasını, istihdamın güçlendirilmesini, doğru yatırımların doğru yerde kullanılmasını sağlayacağız. Kent içi raylı sistemler, bisiklet yolları, yeşillendirilmiş ve güvenliği sağlanmış yürüme ağlarının kurulması gibi uygulamalar ile bireylerin kent içi hareketliliğini de artıracağız. Gelecek 10 yıl içinde şehirlerimizin tamamının yapısal dönüşümünü tamamlayacağız. Mart ayında da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ile Türkiye Mekansal Strateji Planı'mızın Tanıtım Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş riskli yapı kalmayacağını belirten Kurum, 45 ilde 80 tarihi kent merkezi ve meydanını yeniden ihya ettiklerini kaydederek, 2033 yılına kadar kent meydanı sayısını 250'ye çıkaracaklarını söyledi.



'1 MİLYON ARSAMIZIN KURALARINI ÇEKMEYE BUGÜN BAŞLADIK'



Bugüne kadar 1 milyon 180 bin sosyal konut ürettiklerini hatırlatan Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim' projemize 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvuruda bulundu. Haziran ayına kadar 140 bin konutumuzun ihalesini gerçekleştireceğiz. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içerisinde konutlarımızı vatandaşımıza teslim edeceğiz. Şimdi sırada arsalarımız var. Vatandaşlarımıza altyapısı hazır 1 milyon arsa sunuyoruz. Kuralarını bugün çekmeye başladık. 900 milyar lirayı aşan yatırım bedeliyle bu projemiz gayrimenkul sektörümüzün gücüne güç katacak. Ürettiğimiz 1 milyon altyapılı arsayla birlikte özel sektörümüzün konut arzını yükselterek, iş hacmini artıracağız" dedi.