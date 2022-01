Bakan Kurum: Türkiye, yeşil kalkınma devriminde başarı hikayesi yazacaktır

Bakan Kurum, Ankara'da İller Bankası'nın Macunköy tesislerinde düzenlenen 'İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantının basına açık kısmında konuşan Kurum, "İklim değişikliğiyle mücadele artık bütün dünyanın en önemli gündem maddesi olmuştur. İklim değişikliği sadece bir çevre krizi değil; ticaretten ulaşıma, sanayiden gıdaya, enerjiden eğitime kadar pek çok alanı ilgilendiren bir kalkınma meselesidir. Bu konu, ekonomi ile ekolojiyi birlikte değerlendiren ancak çevre hassasiyetimizi hep önceleyen bir perspektifle yönetilmelidir. İşte bugün, iklim meselesini böylesi geniş bir açıdan ele alacak olan koordinasyon kurulumuz ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesinde onarıcı, önleyici ve sorunu ortadan kaldırıcı çözüm önerilerini sunmak için bir aradadır" diye konuştu.



'YAPICI VE ETKİN BİR ÇEVRE DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜYORUZ'



Kurum, Antalya ve Muğla'da yaşanan yangınların hafızalara kazındığını belirterek, "2021 yılı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini çok yoğun yaşadığımız bir yıl oldu. Yaşanan yangınlar, Doğu Karadeniz'in tamamında yaşanan seller, yitirdiğimiz canlarımız bu yıl iklim değişikliği felaketinin büyük kayıpları olarak hafızamıza kazındı. Bu anlamda milletimizin her bir ferdi acilen; çevre korumayı, doğa korumayı günlük hayatının rutini haline getirmek zorundadır. Ülke olarak; dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim krizinin oluşmasında tarihi hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Buna rağmen özellikle son 20 yıldır; insanlık için, ortak evimiz dünyamız için sorumlulukları almaktan asla geri durmadık. Çünkü Türkiye'nin iklim perspektifi, insanidir, vicdanidir, şefkate dayalıdır. Sorumluluk derecesine göre, herkesin elini taşın altına koyması için de yerelden küresele doğru çalışmalarımızı yapıyor, son derece yapıcı ve etkin bir çevre diplomasisi yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.



'TASARRUF KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRIYORUZ'



Kurum, Türkiye olarak yeşil dönüşüme izleyen değil; bölgesinde etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olacaklarını aktararak, şöyle konuştu:



"Türkiye olarak, tarihsel tecrübemizden insan kaynağımıza, dinamik bürokrasimizden ekonomik imkanlarımıza kadar her alanda çok güçlü bir yapıya sahibiz. İklim değişikliğiyle mücadelemizin önemli parçası olan ve Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki sıfır atık hareketi ile tasarruf kültürünü her geçen gün daha da yaygınlaştırıyoruz. Millet bahçelerimizle, korunan alanlarımızla, ekolojik koridorlarımızla, enerji verimli binalarımızla; yine ormanlaştırma çalışmalarımızla, temiz enerji yatırımlarımızla, çevreci sanayi projelerimizle küresel çapta fark yaratıyoruz. Şunu kararlılıkla ifade etmek isterim ki; Türkiye, yeşil kalkınma devriminde mutlaka üstün bir başarı hikayesi yazacaktır. Bu başarı hikayesinin en önemli aktörü hiç şüphesiz, 84 milyon vatandaşımız olacaktır. 11 bakanlığımız, kamu kurumlarımız, özel sektörümüz ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinden oluşan 22 üyemizden oluşan Koordinasyon Kurulu'muzun bugünkü toplantısında; Dünya Bankası'yla imzaladığımız Mutabakat Zaptı'nın uygulanması için proje havuzu oluşturulması, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında attığımız adımları değerlendireceğiz."