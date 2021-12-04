Bakan Kurum: UEFA standartlarında tam 19 dev stadyum inşa ettik

Kayacık Spor Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuşan Kurum, şehirleri kalkındıracak çevre dostu projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Sosyal konuttan kentsel dönüşüme kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Kurum, "Çevre yatırımları ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi bütün Türkiye'de milyarlarca liralık dev projeleri hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Kurum, Konya'da 31 ilçenin tamamında çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

Millet bahçeleriyle Konya'da yeşil alan miktarını artırırken 1000 yıllık ecdat mirası Alaaddin Tepesi'nin çevresinde oluşan görüntü kirliliğini de ortadan kaldıracaklarını dile getiren Kurum, "Hava kalitesini iyileştirmek için çalışmalar yapıyor, ekolojik koridorlar ve bisiklet yolları projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Konya'mızın iklim dostu yeşil dönüşümünü net sıfır emisyon 2053 hedefiyle daha da hızlandırıyoruz." diye konuştu.

2022 YILI TEMMUZ AYINDA HİZMETE GİRECEK

Konyaspor'un geleceği için çok önemli ve güzel bir tesisin temelini büyük bir coşkuyla, heyecanla, mutlulukla attıklarını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"İçerisinde 3 antrenman sahası, sauna, spor salonu, sağlık alanları ile toplantı salonunun bulunduğu 55 odalı bu tesisimizi, 7 bin 300 metrekarelik bir alana inşa ediyoruz. Tabii böyle güzel bir tesisimize binlerce gencimizin yetişmesi için daha fazla antrenman sahası yakışır. Bu tesisimize toplamda 6 antrenman sahası kazandırıyoruz. Tesisimiz, 2022 yılı temmuz ayında yani 1 yıldan daha kısa bir sürede tamamlandıktan sonra Konyaspor'umuza ve oyuncularımıza hizmet verecek. İnanıyorum ki 31 milyon lira yatırım bedeliyle inşa ettiğimiz bu modern, güzel tesisimizde, nice dürüst, ahlaklı, başarılı ve vizyon sahibi sporcular yetişecek. Konyaspor'umuza, milli takımımıza en güzel şekilde hizmet edecek."

"UEFA STANDARTLARINDA TAM 19 DEV STADYUM İNŞA ETTİK"

Kurum, bakanlık olarak spora yaptıkları katkılardan örnekler vererek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TOKİ Başkanlığımızla tüm Türkiye'de UEFA standartlarında tam 19 dev stadyum inşa ettik. 'İklim Dostu Dönüşüm' ilkesiyle hareket ederek bu stadyumlarımızın tamamını kendi elektriğini ve suyunu karşılayabilen, akıllı, enerji savurmayan ve sıfır atık uyumlu yeşil yapılar olarak inşa ettik. Bir yandan sportif yapıların dönüşümünü gerçekleştiriyor, yeni yeşil stadyumlar inşa ediyoruz, diğer yandan da tüm Türkiye'de eski stat alanlarının yerine millet bahçeleri yapıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisini de Konya'mızda görebiliriz. Vatandaşlarımızın, sporcularımızın ihtiyaçlarına cevap veremeyen eski stadımızı yıktık. Hiç şüphesiz orada sizler gibi benim de çok güzel anılarım vardı. Tabii eski stadımızın yerine ise vatandaşlarımızın, evlatlarımızın, çocuklarımızın daha güzel bir ortamda vakit geçireceği, eğleneceği, yeşil alanlar içerisindeki yürüyüş yollarında, bisiklet yollarında spor yapacağı bir yer haline getiriyoruz."

"YEŞİL TRİBÜN PROJESİ'Nİ TÜM TAKIMLARIMIZIN HAYATA GEÇİRMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Tüm takımlara örnek olacak Yeşil Tribün Projesi'ni Türkiye'de ilk kez hayata geçiren Konyaspor'u tebrik eden Kurum, "İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek bu uygulamayı tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız. Konya'mızdan başlayarak tüm Türkiye'de gençlerimizin, taraftarlarımızın, sporseverlerimizin yeşil tribünün bir parçası olmasını istiyoruz, çalışmalarımızı bu kapsamda yürütüyoruz." diye konuştu.

"KONYASPOR'UMUZ BU YIL SÜPER LİG'DE ZİRVEYİ ZORLAYACAK"

Konyaspor'un ülke ve spor dünyası için önemli başarılara imza atmış bir kulüp olduğuna işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Konyaspor'un bir Anadolu kulübü olarak önümüzdeki süreçte Avrupa kupalarına katılabilmesini, milli takımımıza futbolcu kazandırabilmesini hakikaten çok arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Konyaspor'umuz bu yıl Süper Lig'de zirveyi zorlayacak, en kötü ilk 5'te yer alacak. 42 bin kişilik stadıyla, yeni tesisleriyle, yöneticileriyle, teknik kadrosuyla ve en önemlisi taraftarıyla, şehriyle bir bütün olarak Konyaspor'umuz bunu pekala başarabilir. Konyaspor'a gönül veren taraftarlarımız da biz de yürekten inanıyoruz. Bu noktada Konyaspor'umuzun başarısı için gereken ne varsa el birliğiyle yapacağız."

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen de yeşil-beyazlıların güzel başladığı ligi, en iyi yerde tamamlayacağını dile getirdi.

Kulübün 100'üncü yılında, temeli atılan yeni tesisle Avrupa standartlarına taşıma hedefi olduğunu vurgulayan Özgökçen, her sporcunun özel odasının olacağı tesiste, A takımı ve akademiyi aynı çatı altında buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut ise Türk futbolu için çok önemli ve modern bir tesisin temelinin atıldığını, bunun da kendisini çok heyecanlandırdığını aktardı.

TESİS 31 MİLYON 250 BİN LİRAYA MAL OLACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tesisin 7 bin 300 metrekare inşaat alanına sahip olacağına işaret ederek "Toplamda 4 kattan oluşacak. 31 milyon 250 bin liraya mal olacak tesisimizin içerisinde, teknik direktör, sportif direktör, spor ve sporcuya yönelik tesis odaları, dinlenme alanları, düşük yer çekimli koşu çalışma alanı ve fitness salonu yer alacak." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, butona basarak tesisin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Temel atma törenine, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, ilçe belediye başkanları ile yeşil beyazlı genç sporcular katıldı.