Bakan Kurum: Van Gölü’nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı

'ÖNÜMÜZDEKİ YAZ GELMEDEN ÇALIŞMA TAMAMLANACAK'

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı Menderes İşçen de gölde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. İşçen, Tuşba Sahili'nde çalışmaların 3 etapta sürdürüldüğünü belirterek, "İlk etabın sonuna kadar gelmiş durumdayız. Burada yaklaşık 500 bin metreküp çamur çıkarıldı. Önümüzdeki yılın yaz aylarına gelmeden bu çalışmanın tamamlanmasını planlıyoruz" dedi.

İşçen, dip tarama faaliyetlerinin bakanlık talimatlarıyla Van Gölü'nün dip çamuru birikimine müsait olan tüm sahillerinde gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Van Gölü'nün farklı bir hidrolojik yapısı var. Gölün içerisindeki akıntılar daha çok Tatvan Sahili'ne doğru oluyor. Söz konusu kirliliğin insan ve çevre sağlığına verdiği olumsuz etki sebebi ile Tatvan'ın 300 metre genişliğinde ve yaklaşık 9 kilometrelik kıyı bandında dip çamuru temizleme faaliyetlerine 15 Ağustos 2022 tarihinde başladık. Söz konusu çalışma imkanlar dahilinde sürdürülüyor" diye konuştu.