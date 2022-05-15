Bakan Kurum ’Yıl sonunda tamamlanacak’ diyerek açıkladı: Ayder turizm merkezi olacak





'RİZE BİR TURİZM MERKEZİ OLACAK'



Havalimanının açılmasıyla birlikte Rize'nin tarihiyle, doğal güzellikleriyle bir turizm merkezi olacağını belirten Bakan Kurum "Bir taraftan hayvancılığın geliştiği, çayın üretildiği; tarımın, turizmin, istihdamın öne çıkarıldığı bir şehrimiz olmaya devam edecek. Rize'ye gelen vatandaşımız havalimanına indiğinde; bir gün Rize merkezde, çarşı merkezindeki bu alanlarda dinlenecek, yemeğini yiyecek. Atatürk Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırmasıyla meydanıyla, meydandaki kültür sokağıyla birleştireceğimiz binalarıyla bu alanda gezecek. Diğer taraftan bir gün Ayder'e gidecek ve vakit geçirecek. Sahildeki millet bahçesinde vakit geçirecek ve hafta sonu geldiğinde dolu dolu bir Rize tatili yapacak ve burada da esnafımız, vatandaşımız mutlu olacak" diye konuştu.