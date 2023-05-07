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Giriş Tarihi: 7.5.2023 14:14

Bakan Kurum'dan deprem konutları hakkında açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin 3'üncü ayında 141 bin 300 konutun yapım sürecinin başlatıldığını, 58 bin 629 konutun temellerinin atıldığını açıkladı.

DHA
Bakan Kurum’dan deprem konutları hakkında açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Asrın felaketinin 3'üncü ayında 141 bin 300 konutun yapım sürecini başlattık. 58 bin 629 konutun temellerini attık. 1 yılda 319 bin konutun anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Konutlarımız hızla yükseliyor" dedi.

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Bakan Kurum'dan deprem konutları hakkında açıklama
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