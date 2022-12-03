Bakan Kurum’dan iklim değişikliği ile mücadele konusunda kısa film

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabında Bakanlık tarafından hazırlanan ve küresel ısınmanın ciddi boyutlara ulaştığı, önlem alınmadığı takdirde hep birlikte yok olunacağının anlatıldığı bir kısa film yayımladı. Bakan Kurum, yayımladığı video mesajında, "İyi bir dünyada yaşamak, temiz hava solumak, temiz suya ulaşmak herkesin hakkı. #İklimDeğişikliği hepimizi değişime zorluyor. Bu mücadelede topyekûn, seferberlik anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Kaynaklarımız sınırsız değil!" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde iklim değişikliğiyle doğada meydana gelen değişimlerin ekrana yansıtıldığı kısa filmde, 4.6 milyar yıldır milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan mavi gezegenin defalarca kez ısınıp soğuduğuna ancak son ısınmanın çok ciddi tehditlerin habercisi olabileceğine vurgu yapıldı.

"ÖNLEM ALMAZSAK EĞER HEP BİRLİKTE YOK OLACAĞIZ"

Son yıllarda yaşanan küresel ısınmanın büyük tehditlerin habercisi olduğu hatırlatılan kısa filmde, bu sebeple dünyanın birçok yerinde yangınların, depremlerin ve sellerin meydana geldiği gözler önüne serildi. Önlem alınmadığı takdirde hep birlikte yok olunacağı mesajı verildi.