Bakan Mehmet Muş, Habur Sınır Kapısında incelemelerde bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, beraberinde Bakan Yardımcıları Sezai Uçarmak ve Rıza Tuna Turagay, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Habur sınır kapısına geldi. Burada İpekyolu Gümrük Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Muş, yetkililerden bilgi aldı. Muş, daha sonra sınır kapısında incelemelerde bulundu. Daha sonra iş adamları ile toplantı gerçekleştiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile beraberindekiler, ticaret oranının daha da aktif olabilmesi için çalışma yürüttüklerini, geçen yıllara oranla daha da artacağını belirtti. Şırnak İl Özel İdaresine Bağlı Tır Parkı'nda incelemede bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve beraberindekiler ilçeden ayrıldı.