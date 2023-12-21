Bakan Mehmet Özhaseki Turkuvaz Medya’daki zirvede duyurdu: Kentsel dönüşümde tarihi gün! İstanbulluları yakından ilgilendiriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, konutları ve şehirleri zamanın ruhuna göre değiştirmek gerektiğini kaydetti.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TARİHİ GÜN!
Bakan Özhaseki, "Cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul'daki dönüşüm planını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıklayacağız. Yarısı Bizden Kampanyası et ve kemiğe bürünecek. Rezerv alan tespitleri yapıldı. O gün temel atmalar ve yıkımlar olacak." dedi.
"İNŞA VE İHYA ETMEYE HEP BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ"
Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından da, "Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"ne katıldık. Bakanlık olarak İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, deprem bölgesinde yapımı devam eden konutlarımızı, iklim değişikliğiyle mücadele ile çevre projelerimizi anlattım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın sağlam, güvenli, Sıfır Atık uyumlu, çevre dostu şehirlerini inşa ve ihya etmeye hep birlikte devam edeceğiz inşallah." açıklamasını yaptı.
Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"ne katıldık.— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) December 21, 2023
Bakanlık olarak İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, deprem bölgesinde yapımı devam eden konutlarımızı, iklim değişikliğiyle… pic.twitter.com/W19aElOkpI