Bakan Mehmet Özhaseki Turkuvaz Medya’daki zirvede duyurdu: Kentsel dönüşümde tarihi gün! İstanbulluları yakından ilgilendiriyor

"İNŞA VE İHYA ETMEYE HEP BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından da, "Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"ne katıldık. Bakanlık olarak İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, deprem bölgesinde yapımı devam eden konutlarımızı, iklim değişikliğiyle mücadele ile çevre projelerimizi anlattım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın sağlam, güvenli, Sıfır Atık uyumlu, çevre dostu şehirlerini inşa ve ihya etmeye hep birlikte devam edeceğiz inşallah." açıklamasını yaptı.