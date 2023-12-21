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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Mehmet Özhaseki Turkuvaz Medya'daki zirvede duyurdu: Kentsel dönüşümde tarihi gün! İstanbulluları yakından ilgilendiriyor
Giriş Tarihi: 21.12.2023 19:10 Son Güncelleme: 21.12.2023 19:20

Bakan Mehmet Özhaseki Turkuvaz Medya'daki zirvede duyurdu: Kentsel dönüşümde tarihi gün! İstanbulluları yakından ilgilendiriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen ‘21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’nde milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren 'Kentsel Dönüşüm' ve 'Yarısı Bizden Kampanyası' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, Cumartesi gününe işaret ederek, "İstanbul'daki dönüşüm planını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıklayacağız." dedi. Özhaseki, rezerv alan tespitlerinin yapıldığını kaydederek, "O gün temel atmalar ve yıkımlar olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Özhaseki Turkuvaz Medya’daki zirvede duyurdu: Kentsel dönüşümde tarihi gün! İstanbulluları yakından ilgilendiriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, konutları ve şehirleri zamanın ruhuna göre değiştirmek gerektiğini kaydetti.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TARİHİ GÜN!

Bakan Özhaseki, "Cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul'daki dönüşüm planını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıklayacağız. Yarısı Bizden Kampanyası et ve kemiğe bürünecek. Rezerv alan tespitleri yapıldı. O gün temel atmalar ve yıkımlar olacak." dedi.

"İNŞA VE İHYA ETMEYE HEP BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından da, "Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"ne katıldık. Bakanlık olarak İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, deprem bölgesinde yapımı devam eden konutlarımızı, iklim değişikliğiyle mücadele ile çevre projelerimizi anlattım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın sağlam, güvenli, Sıfır Atık uyumlu, çevre dostu şehirlerini inşa ve ihya etmeye hep birlikte devam edeceğiz inşallah." açıklamasını yaptı.

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Bakan Mehmet Özhaseki Turkuvaz Medya'daki zirvede duyurdu: Kentsel dönüşümde tarihi gün! İstanbulluları yakından ilgilendiriyor
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