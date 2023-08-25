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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Mehmet Şimşek, Goldman Sachs'ta yatırımcılarla görüşecek
Giriş Tarihi: 25.8.2023 17:13 Son Güncelleme: 25.8.2023 17:16

Bakan Mehmet Şimşek, Goldman Sachs'ta yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 19 Eylül'de New York'ta Goldman Sachs genel merkezinde yatırımcılarla görüşecek. Şimşek, uluslararası ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirmiş olacak.

Bakan Mehmet Şimşek, Goldman Sachs’ta yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki ay New York'ta Goldman Sachs genel merkezinde yatırımcılarla görüşecek. Yatırımcılara gönderilen davetiyeye göre Şimşek, 19 Eylül'de uluslararası ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirmiş olacak.

Seçim sonrası yaşanan görev değişimiyle ekonomide rasyonel politikalara dönüşü tasarlayan Şimşek, toplantıda yatırımcılara sunum yapacak ve ardından onların sorularını yanıtlayacak.

Yatırımcılara giden davetiyeye göre toplantı Goldman Sachs ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından birlikte organize edilecek.

Hazine ve ABD'li yatırım bankası Reuters'ın sorusuna haberin yazıldığı sırada henüz yanıt vermemişti.

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Bakan Mehmet Şimşek, Goldman Sachs'ta yatırımcılarla görüşecek
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