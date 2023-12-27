Bakan Şimşek ve Göktaş’tan Güler’e taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla taziye ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi" denildi.