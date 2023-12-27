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Giriş Tarihi: 27.12.2023 19:20 Son Güncelleme: 27.12.2023 19:20

Bakan Şimşek ve Göktaş'tan Güler'e taziye ziyareti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.

DHA
Bakan Şimşek ve Göktaş’tan Güler’e taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla taziye ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi" denildi.

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Bakan Şimşek ve Göktaş'tan Güler'e taziye ziyareti
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