Bakan Murat Kurum: COP22 Antalya’da düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha sonra Brezilya Çevre Bakanı Joaquim Leite, Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Sheikh Faleh bin Naser, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Anne Marie Trevelyan, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth, AB Komisyonunun çevre ve iklim değişimi konularından sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile ikili görüşme yaptı.

Görüşmelerde, iklim değişikliğiyle mücadelede ve çevre alanlarında iş birliği çalışmaları ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Glasgow'da 2 hafta boyunca devam eden müzakerelerde, tarafların iklim değişikliği ile mücadelede iş birliği konularını müzakere ettiğini vurgulayarak, "Biz de Türkiye olarak müzakere süreçlerine önemli katkılar sağladık. 40'ın üzerinde yan etkinlik gerçekleştirdik. Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını katılımcılarla paylaştık." dedi.

GLASGOW'DAN SONRA, ARALIK AYINDA COP22 İÇİN ANTALYA'DAYIZ

Bakan Kurum, Glasgow'dan sonra, Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması (Barselona) Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22) 7-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini ve zirvenin temasının "Mavi Bir Akdeniz'e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek" olarak belirlendiğini söyledi.

Kurum, zirveye, Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülkenin çevre bakanları, delegeler, AB ve BM temsilcilerinin katılacağını belirterek, "Tüm katılımcılarla Akdeniz'i konuşacağımız önemli bir konferansa Antalya'mız ev sahipliği yapacak. Bu çerçevede bugüne kadar gösterdiğimiz kararlı adımları yine aynı şekilde yürütmeye gayret göstereceğiz" dedi.

Türkiye'nin Akdeniz Havzasında iklim değişikliğinden ciddi anlamda etkilenen ülkeler arasında olduğuna dikkat çeken Kurum, "1970'lerde ülkemizdeki ortalama hava sıcaklığı 13,1 iken, şu an 15 derecenin biraz üzerine çıkmış bulunuyor. Son 3 yılımıza baktığımızda aşırı hava olayları, sıcaklık artışları, seller, heyelanlar, hortumlar, ülkemizde yaşanan afetlerin sayısı ve sıklığı giderek artmaktadır. Bu çerçevede mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. İklim değişikliğinin sadece bir çevre meselesi olmadığını, aynı zamanda bir kalkınma ve güvenlik meselesi olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Bu konuya da her zaman siyaset üstü bir anlayışla bakıyoruz ve bakmaya devam edeceğiz." dedi.



İSTANBUL'DA GENÇLİK ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK

Kurum, zirve kapsamında Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin gençlerinin katılımıyla 16-17 Kasım'da İstanbul'da bir gençlik etkinliği düzenleyeceklerini belirtti.

Kurum, "sıfır atık", "sıfır atık mavi", "iklim değişikliği", "biyoçeşitlilik", "Akdeniz'de sürdürülebilir mavi ekonominin önemi" konularında sunumlar yapılacağını, gençlerin görüşlerinin alınacağını belirterek, "Bu konuda (İklim değişikliği) geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza, gençlerimizle ortak bir çalışma yürüteceğiz." dedi.

"Türkiye, yeşil kalkınmanın öncü ülkesi olacak, bu çerçevede adımlar atacağız" diyen Bakan Kurum, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla ocak ayında İklim Şurası düzenleyeceklerini belirtti.

Kurum, "Bu şura neticesinde İklim Kanunu hazırlayacağız ve ülkemizin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız." şeklinde konuştu.