Bakan Murat Kurum: Orta gelir grubuna yönelik vatandaşlarımıza da yeni bir proje yapacağız

Kentsel dönüşümle ilgili siyaset üstü bakacaklarını belirten Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümle ilgili siyaset yapmayacağız. Siyaset üstü bakacağız. Beyoğlu'nda da işte mahallemizde davula-zurnayla temel atıyoruz. Niye? Hiçbir şekilde rantın olmadığı, tamamen insan odaklı, çevre odaklı, doğa odaklı projeye karşı çıkıyorlar. Niye çıkıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bunların hayalleri, ufukları dahi bu projeleri yapmaya yetmez. Biz vatandaşımızın rızası çerçevesinde yapacağız dedik. Yerinde gönüllü ve hızlı anlayışıyla İstanbul'umuzun her yerinde bugüne kadar 300 bini aşkın konutumuzun dönüşümünü tamamladık. Kararlıyız, gayretliyiz ve inşallah 2035 yılına kadar İstanbul'umuzda, Türkiye'de kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir sağlıksız yapı, riskli yapı kalmasın istiyoruz. Bu anlayışla kangren haline dönüşmüş Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'ni başlattık. Önümüzdeki yıl itibariyle de teslimlerimizi yapacağız. Tam 10 bin konutluk. 30 milyar lira yatırım bedeli var." diye konuştu.

"MAALESEF TAKOZ SİYASETİ İLE PROJELERİMİZİ YAPTIRMAMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR"

Zeytinburnu Beştelsiz ve Telsiz mahallerinde, Bağcılar Demirkapı mahallesine ve Güngören'e gittiklerini kaydeden Bakan Murat Kurum, "Emin olun binalar ufak bir deprem olsa yıkılacak. Tozkoparan Mahallesi. Gittik orada da Yatay mimari hesaplı bir proje yapacağız dedik, ama maalesef takoz siyaset yine oradaydı. Yaptırmamak için ellerinden geleni yaptılar. Ama biz kararlıydık ve projemizin ilk etabı, işte görselleri, teslim ettik. Şimdi milletimiz dua ediyor bize. Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallemizde yine dönüşümümüz de olanca hızıyla devam ediyor." dedi.

"BEYOĞLULU KARDEŞİM KONUTLARINA GİRİNCEYE KADAR KİRA YARDIMINI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ VE BU KİRALARIMIZI DA HER YIL İTİBARİYLE GÜNCELLEYECEĞİZ"

Beyoğlu'ndaki vatandaşlara kira yardımlarının devam edeceğini ifade eden Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nde dün 776 yeni yuvamızın, dükkânlarının temellerini attık. Bugün de Okmeydanı'nda 778 konutun temelini atıyoruz. Esnafımızın burada huzur içerisinde alış-verişini vatandaşlarımızın yapacağı, esnafımızın mutlu olacağı 161 dükkânımızı yapıyoruz. Bu süreçte vatandaşımıza herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için taşınma yardımlarımızı yaptık. Kira yardımlarımıza da devam ediyoruz. Beyoğlulu kardeşim konutlarına girinceye kadar konuklarımızı teslim alıncaya kadar kira yardımını yapmaya devam edeceğiz ve bu kiralarımızı da her yıl itibariyle güncelleyeceğiz. Vatandaşlarımıza burada çok cüz'i borçlanma miktarları çıktı. Ödemeler, vatandaşlarımız evlerini teslim aldığında başlayacak. Bugün borçlandığı miktar neyse konutunu teslim aldığında da aynı miktarı ödeyecek hiçbir güncelleme yapılmayacak. Anahtar teslimi geldiğinde ise hak sahipleri isterse bu miktarı peşinde ödeyebilir, isterlerse 240 aya kadar vadede taksitlendirebilirler. Biz milletimize verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Bugün de inşallah temellerini attığımız konuklarımızı 2 yıl içerisinde tamamlayacağız ve büyük bir coşkuyla Liderimizin, Cumhurbaşkanımızın katılımları ile birlikte burada anahtar teslimlerimizi yapacağız. Burada oturan tüm vatandaşlarımız yaptığımız yerinde dönüşümle yeni ve sağlıklı konutlarında hiçbir yere gitmeden burada oturacak, mahallesinde oturacak, komşularıyla, sevdikleriyle birlikte oturacaklar, anılarını yaşatacaklar. İnşallah konuklarımızın anahtarlığını verdiğimizde biz de sizin yeni sıcak yuvalarınızda çayımızı, kahvemizi içeceğiz, sohbetimiz edeceğiz. Tek amacımız, tek hayalimiz sizin o güzel dualarınızı almak."

"OKMEYDANI'NDA VATANDAŞLARIMIZIN ÖDEMELERİ EVLERİ TAMAMLANDIĞINDA BAŞLAYACAK, KİRA YARDIMI ALACAKLAR VE BORÇLARINI 240 AY TAKSİTLE ÖDEYECEKLER"

Bakan Kurum, Okmeydanı'ndaki vatandaşlara verdiği müjdede de şu ifadeleri kullandı:

Beyoğlu'lu kardeşim, Okmeydanı'nda yaşayan kardeşim konutlarına girinceye kadar konutlarımızı teslim alıncaya kadar kira yardımını yapmaya devam edeceğiz. Ve bu kiralarımızı da her yıl itibariyle güncelleyeceğiz. Vatandaşlarımıza burada çok cüzi borçlanma miktarları çıkıyor. Ve ödemeler vatandaşlarımız anahtarlarını, yani evlerini teslim alıncaya kadar. Bugün borçlandığı miktar ne ise, konutunu teslim aldığında da aynı miktarı ödeyecek. Hiçbir güncelleme yapılmayacak. Anahtar teslimi geldiğinde ise benim Okmeydanı'nda yaşayan kardeşim, hak sahipleri isterse bu miktarı peşin de ödeyebilir, isterlerse 240 aya kadar vadede taksitlendirebilirler. Yani 20 yılda ödeyebilirler. Örneğin, bugün yüzde 150 bin lira olacak vatandaşımız evini teslim aldığında da 150 bin lirayı ister peşin, isterse 240 ay vadeyle ödeyebilecek. Bu fiyat değişmeyecek."

"İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİNİN TEMİNATI DA GARANTİSİ DE RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 milyon 135 bin geçerli başvurunun yapılarak vatandaşların projeyi sahiplendiği söyleyen Bakan Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin, Türkiye vizyonumuzun, yeni yüzyılımızın en büyük sosyal konut projesini, 500 bin sosyal konut, 1 milyon sosyal konut yapılacak arsa ve 50 bin işyeri projemizi Aziz milletimizle paylaştık. İlk Evim kampanyamızda; gençlerimizden, vatandaşlarımızdan, emeklilerimizden, engelli kardeşlerimizden, şehit ve gazi ailelerimize kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldı. Bu da Aziz milletimizin projemize ne kadar sahiplendiğini net bir şekilde gösteriyor. Bu projeye de karşı çıktılar. Dediler ki yapamazlar. Kaynağı nereden bulacaksınız dediler. Bu projeleri yetiştiremezsiniz dediler. Biz dedik ki kaynağımız Aziz milletimizdir. Bu projenin teminatı da garantisi de Recep Tayyip Erdoğan'dır dedik." şeklinde konuştu.

"ORTA GELİR GRUBUNA YÖNELİK VATANDAŞLARIMIZA DA YARDIM EDECEĞİZ VE ORTA GELİR PROJESİ YAPACAĞIZ"

Maliye Bakanlığı ile birlikte orta ve üstü gelir grubu olan vatandaşlara yönelik de çalışmalar yürüttüklerini müjdeleyen Bakan Murat Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Orta ve orta üstüne hitap eden kampanyamızı da Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Bu çerçevede orta gelir grubu vatandaşlarımıza da yardım edeceğiz ve projemizi gerçekleştireceğiz. Bir müjdemiz de o zaman olacak ve İstanbul'da orta gelir grubuna yönelik vatandaşlarımız için Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz eliyle orta gelir projesi yapacağız ve Aziz İstanbul'umuzun hizmetine sunacağız. Bu projede hem İstanbul açısından hem de burada yaşayan kardeşlerim açısından çok çok önemli bir proje. Biz milletimizi hiçbir zaman açıkta bırakmadık, çaresiz bırakmadık. Salgın döneminde tüm dünya ülkeleri durmuşken biz vatandaşımızın yanında olduk. Sosyal kontrol ürettik. Sosyal konut yapılacak arsa ürettik. Çiftçimizin, esnafımızın hep yanındaydık. Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle, dualarıyla yanında olmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz gayretliyiz, biz gayrete aşığız."

"İLK KURALARIMIZI 7 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ, ŞIRNAK VE ARDAHAN İLLERİNDE BAŞLATIYORUZ"

Sosyal konut projesine ve arsa projesine gösterilen yoğun ilgiden dolayı 7 Kasım'da sona erecek olan arsa başvuru sürecini 15 Kasım'a kadar uzattıklarını ifade eden Bakan Kurum, konutların ilk kuralarının çekileceği illeri ve tarihleri açıkladı.

12 ilde 22 bin 57 konutun kurasının çekileceğini ve ilk kuraların Ardahan ve Şırnak illerinde gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Kurum şunları söyledi:

"İlk kuralarımızı 7 Kasım pazartesi günü, Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Güneydoğu Bölgemizde 5 ilimizde, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 12 ilimizde 7-16 Kasım tarihleri arasında 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz. Kurallarımız, noter huzurunda olacak, şeffaf ve canlı yayında tüm milletimiz süreci izleyecekler. TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edecekler. Kura çekimlerimizin tamamını 2023 yılının mart ayına kadar tamamlayacağız. Tüm yuvalarımızı konut arsalarımızı, iş yerlerimizi de söz verdiğimiz gibi 2 yıl içerisinde vatandaşımıza teslim edeceğiz. Projelerimiz şimdiden tüm İstanbul'umuza ülkemize hayırlı olsun."

"İstanbul'umuzda toplam büyüklüğü 18 milyon 350 bin metrekare olan 47 tane millet bahçemizi kazandırıyoruz"

Aziz şehrin ve bu aziz şehrin insanlarının huzurla dinlenebileceği bir taraftan da yeşil alanlar minik yavrularımızın, gençlerimizin kadınlarımızın güvenle vakit geçireceği millet bahçeleri projelerini yaptıklarını belirten Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda İstanbul'umuzda toplam büyüklüğü 18 milyon metrekare olan tam 47 tane millet bahçesi kazandırıyoruz. Bunlardan en büyüğü 2.3 milyon metrekare ile başlattığımız ve toplamda 6 milyon metrekareye ulaşacak Atatürk Havalimanı millet bahçesi. 13 millet bahçemizi vatandaşımıza teslim ettik. Beyoğlu'na yakışacak Küçük Piyale Millet Bahçemizi de İnşallah Nisan, Mayısa kadar büyük bir ölçüde inşaatlarını tamamlayacağız. 2023 yılı içerisinde bu millet bahçemizi tamamlayarak Beyoğlulu kardeşlerimizin ve İstanbul'un hizmetine sunacağız. Bu projede de kültür merkezleri, kıraathanemiz, gençlerimizin vakit geçirebileceği alanlar olacak. Kültür merkezi ve otoparkı ile hem bölgeye değer katacak hem de Beyoğlulu kardeşimizin ihtiyaçlarını giderecek."

"HEP ÜRETEN, YAPAN, İNŞA VE İHYA EDEN TARAFTA OLACAĞIZ VE BU ÜLKEDE TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Amaçları ve hedeflerinin aziz İstanbul'u en güzel haliyle korumak ve geleceğe en güzel şekliyle taşımak olduğunu vurgulayan Bakan Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı teşrifleri ile şehrin kalbi kentin merkezi olan Türkiye'nin en büyük bu projelerini gerçekleştirip, ilk fidanlarımızı buluşturuyoruz. Şehrin en güzel en kıymetli alanlarını milletimize armağan etmeye sunmaya İnşallah devam edeceğiz ve bu anlayışla çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Amacımız, hedefimiz aziz İstanbul'umuzu en güzel haliyle korumak ve geleceğimize en güzel şekliyle taşımaktır. Hep üreten, yapan, inşa ve ihya eden tarafta olacağız ve bu ülkede taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Milletimizi güvenli, sağlıklı bir İstanbul'da yaşatma hedefimizden asla ve asla geri durmayacağız. Başta İstanbul'umuz olmak üzere 81 şehrimizde ilçelerimizde çocuklarımızın geleceği, yavrularımızın mutluluğunu her şeyin önünde tutmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"SEÇİM YAKLAŞTIKÇA DA BAKIYORSUNUZ Kİ; BİRİLERİ BUGÜN MİLLİ İRADEYE, DEMOKRASİYE, CUMHURİYETE KARŞI YENİ SKANDALLARINA DEVAM EDİYORLAR"

Bakan Kurum, vatandaşların her zaman ve her koşulda yanında olduklarını belirterek, muhalefete yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Milletimize biz ne söz verdiysek tutuyoruz. Seçim meydanlarında başkanımızla, vekillerimizle gezdik. Mülkiyet sorunları, okul ve yeşil alan eksiği, çevre, şehircilik, kentsel dönüşüm dediler hepsini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Seçim yaklaştıkça da bakıyorsunuz ki; birileri bugün milli iradeye, demokrasiye, Cumhuriyete karşı yeni skandallarına devam ediyorlar. Daha önce büyükelçi kapılarını aşındıranlar, kriz anlarında milletimizin yanında olmayanlar, afetlerde tatile gidenler ve yine bu krizlerde diplomatlarla, büyükelçilerle birlikte denizden balık çıkaranlar şimdi de icazet arayışındalar. Zamanlaması çok manidar ve sebebi de meçhul içeriği malum görüşme turlarına yeniden giriştiler. Tabi siz ne yaparsanız yapın aziz milletimiz ve Beyoğlu'muz İstanbul'umuz her şeyi görüyor. Bu millet kendi ikbalini ve istikbalini yine dışarıda arayanları milletine yabancı olanları da görüyor. Biz ışık aradığımızda Eyüp Sultan'a, Hacıbektaş'a gideriz onlar ışığı maalesef yurt dışında arıyorlar. Aziz milletimiz eser üretenlerle bahane üretenleri, iş yerine sosyal medya belediyeciliği yapanları çok iyi biliyor. Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da her zaman hakikatten, liyakatten, ehliyetten eser üretmekten ve kendisiyle dertlenen de yana olacaktır."

"HACIHÜSREV'DE EĞER ÇOĞUNLUK SAĞLANIRSA, VATANDAŞIMIZ RIZA GÖSTERİRSE DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPACAĞIZ"

Törenin ardından Hacıhüsrev Mahallesi'nde de incelemeler de bulunan Bakan Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Hacıhüsrev Mahallesi'nin dönüşümü adına açıklamalar yapan Bakan Kurum, "Buranın dönüşümü adına Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla gerekli tüm iradeyi koymak istiyoruz. Vatandaşımızın çoğunluğu buranın dönüşümü noktasında projemizin yanında olursa eğer bizde dönüşüm sürecini başlatmak istiyoruz. Az önce Okmeydanı'nda temelimizi attık. İnşallah 2 ay içerisinde bir tasarım yapalım. Bu çerçevede fizibilitesini de yapalım. Vatandaşlarımızla bu anlamda bölgeye ne verebiliriz görüşeceğiz. Eğer çoğunluk sağlanırsa, vatandaşımız rıza gösterirse dönüşümünü yapacağız." ifadelerini kullandı.