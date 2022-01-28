Bakan Murat Kurum’dan iklim değişikliği mesajı

Enerji ve İklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu (MEF) Bakanlar Toplantısı iki ana oturumda gerçekleştirildi. ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve ABD Özel İklim Elçisi John Kerry'nin oturum başkanlığını yaptığı toplantıya 22 ülkeden bakan, üst düzey yönetici ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve BM Temsilcisi katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İklim Liderler Zirvesi ABD'nin ev sahipliğinde 22-23 Nisan'da yapılmış; Eylül ayındaki ikinci liderler düzeyindeki MEF toplantısında ABD Başkanı Joe Biden, MEF Bakanlar Toplantısı'nın Ocak 2022'de yapılacağını duyurmuştu.

MEF Bakanlar Toplantısı iki ana oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda Glasgow'da alınan kararlar, küresel sıcaklık artışında 1,5 derecelik sınırının korunması için alınması gereken tedbirler, iklim değişikliğiyle mücadelede finansal çözümler ve önümüzdeki süreçte acil ele alınması gereken konuların neler olduğu görüşüldü. İkinci oturumda ise bakanlar Ulusal Metan Eylem Planları, Ormansızlaştırmayan Tarımsal Tedarik Zincirleri, Sıfır Karbon Gücü ve Sıfır Emisyonlu Araç hedefleri doğrultusunda fikirlerini sundular.



"İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRMEK ZORUNDAYIZ"

Oturum Başkanlığını ABD Özel İklim Elçisi John Kerry'nin yaptığı toplantının ilk oturumunda ülkelerin çevre bakanlarına hitaben konuşan Bakan Kurum, dünyanın dört bir yanında iklim değişikliği nedeniyle büyük krizler yaşandığını belirterek, "Hayatlarımızı derinden etkileyen bu krizlerle mücadelemizi, iş birliğimizi daha da güçlendirerek sürdürmek zorundayız. Glasgow 26. Taraflar Konferansı'ndan, dünyamız için önemli kazanımlarla ayrıldık. Küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak için ihtiyaç duyulan kararlılığı gösterdik. Artık bundan sonra Kural Kitabı ve Taraflar Konferansı kararlarıyla birlikte, Paris İklim Anlaşması'nın uzun dönem hedefini hep birlikte yerine getirmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin süreci, hızlanacak olan sosyal, ekonomik ve çevresel dönüşümü, ülkenin yeşil kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesi için bir fırsat olarak gördüğünü kaydeden Bakan Murat Kurum, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda Ulusal Katkı Beyanımızı da 2022 yılının sonuna kadar güncelleyeceğiz. Bu kapsamda tüm taraflarla yürüttüğümüz müzakere süreçlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL SEKTÖRÜN VE İŞ DÜNYASININ ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ"

"Sanayi devriminin üzerinden geçen 3 asrın ardından, şimdi yeniden büyük bir değişimin, dönüşümün hatta devrimin eşiğindeyiz" diyen Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele noktasında acilen yapılması gereken ne varsa, bunun yolunun uluslararası dayanışmadan ve iklim finansmanından geçtiğine inanmaktadır. Bugün küresel sermayeye sahip özel sektörün ve iş dünyasının rolünün çok önemli olduğunu, çok daha büyük sorumluluklar almaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu uluslararası şirketlerin, dünyaya pek çok devletten daha fazla destek olmaları, insanlığın selameti için daha çok çaba göstermeleri gerekiyor. Bu anlamda Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede teknolojiden, akıllı uygulama ve girişimlerden, yenilenebilir enerjiden tam faydalanmak için özel sektörümüzle çok sıkı çalışıyoruz. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın üretim, ticaret ve istihdam üzerinde ne gibi bir etkisi olacağını yakından takip ediyoruz."

"TAAHHÜTLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

26. Taraflar Konferansında çelik üretimi, sıfır emisyonlu araçlar, karayolu ulaşımı, orman kaybını ve arazi bozulmasını tersine çevirmeye yönelik Türkiye tarafından verilen tüm taahhütlerin arkasında olduklarının altını çizen Murat Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda strateji ve eylem planlarını güncellemek amacıyla Şubat ayında yapılacak İklim Şûrası'nın Konya'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bilim insanları, STK'lar, yerel yönetimler, özel sektör, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlardan 600'ün üzerinde katılımcıyla çalışmalara başladıklarını vurgulayan Kurum, "Şûra kapsamında, yenilenebilir enerjiden tarıma, sanayi ve ticaretten inovasyon ve AR-GE yatırımlarına kadar her alanda kararlarımızı alacağız. Sonuçları yayınlayarak sizlerin istifadesine sunacağız." diye konuştu.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR"

Büyük Ekonomiler Forumu başta olmak üzere tüm platformlarda ele alınması gereken konunun, kalkınma dostu dönüşümün ne şekilde tasarlanacağı olması gerektiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İklim değişikliğiyle mücadelede bölgesinde lider olan, öncü olan Türkiye, emisyon azaltım noktasında ciddi bir potansiyele sahiptir. Bu anlamda dünyadaki tüm yatırımcıların, yeşil finansmanın ülkemize yatırım yapması yaşadığımız coğrafyada bulunan ülkelerinin de iklim değişikliğiyle mücadelesine ve kalkınmasına destek olacaktır. Biz Türkiye olarak her zaman 'daha adil bir dünya mümkündür' inancıyla hareket ettik. Dünyadan da beklentimiz; dezavantajlı, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ve gelişmekte olan ülkelerin, iklim değişikliğiyle mücadele ederken daha kırılgan hâle gelmemesidir, bu ülkelere gerekli desteklerin eksiksiz verilmesidir."

Ev sahipliğinden ötürü ABD'ye teşekkür eden Kurum, Kasım 2022'de COP27'ye ev sahipliği yapacak Mısır'a başarılar diledi. Toplantıya Almanya, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Bangladeş, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Fransa, Hindistan, İtalya, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Marshall Adaları Cumhuriyeti, Meksika, Mısır, Rusya Federasyonu, Senegal Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye katıldı. MEF Bakanlar Toplantısı, COP26'da elde edilen ilerlemeyi geliştirme fırsatı sağlayacak ve Nisan ayında düzenlenecek Liderler Toplantısı için zemin hazırlamaya yardımcı olacak.

2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), İskoçya'nın Glasgow şehrinde 31 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla 197 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmişti. COP27'ye ise Mısır ev sahipliği yapacak.

