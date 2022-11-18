Bakan Muş: 2023, 2022’den daha zor olacak ama biz hedefimizi yakalayacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin düzenlediği Hizmet İhracatı Zirvesi'ne katıldı. Bakan Mehmet Muş, katıldığı zirvede soruları yanıtladı. 2022 yılının genel değerlendirmesiyle birlikte uzak ülkeler stratejisi ve gelecek hedefler hakkında konuşan Muş, "Geçen sene Türkiye 225 milyar dolarlık bir ihracat hedefiyle, ihracat rakamıyla seneyi tamamladı. Bu yıl hedefimiz 250 milyar dolar, aslında daha düşüktü bu hedef. Fakat Cumhurbaşkanımız hedefi revize etti ve 250 milyar dolar olarak, geçen senenin yıl sonu ihracat değerlendirmesinde bu rakamı açıkladı. Şu an itibariyle biz bu hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz.

BİZİM DÜNYA İHRACATINDAN ALDIĞIMIZ PAY YÜZDE 1

Yani bu hedeften herhangi bir sapmamız söz konusu değil. İhracatın artış trendinde bir yavaşlama söz konusu. Özellikle ihracatın yüzde 55'i Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Birliği'nde olmayan AB ülkelerine. Dolayısıyla oradaki bir yavaşlama, ister istemez, bizim buradaki ihracatımızı etkiliyor. Biz uzak ülkeler stratejisini açıklamıştık. Bizim dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 1. Fakat bu uzak ülkeler olarak belirlediğimiz ülkelerden aldığımız pay yüzde 0,25. Normalin dörtte biri. Dolayısıyla onu aynı seviyeye çıkartmak gibi bir hedefimiz var. Tabii bu iş bağlantılarını hemen kurmak, birden kurmak mümkün olmuyor, ama şu an bütün iş planlarımız, ihracatçı birliklerinin bütün seyahatleri, fuarlar, organizasyonlar hep bu pazarlara yönelik yapılıyor. Dolayısıyla biz buradaki ortalama yüzde bir olan payımızı da dünyadan aldığımız payla aynı seviyeye çıkartmak istiyoruz. Bu bize ilave 80 milyar dolarlık bugünkü rakamlarla, bir ilave ihracat artışı sağlayacak. 2023, 2022'den daha zor olacak ama biz 2022 hedefimizi yakalayacağız. Burada bir sapma söz konusu değil. Dolayısıyla 2023'le alakalı da hep üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Aşağı düşmek istemiyoruz. Bu geldiğimiz noktanın üzerine çıkmak için bütün enerjimizi sahaya yansıtacağız. Bu ülkelerde, Türkiye'nin imajı, Türk ürünlerine yaklaşım da çok olumlu. Önümüzdeki dönem çok yoğun şekilde oralara odaklanacağız ve belki üç dört yıl sonra, tabi bu biraz zaman alacak, Avrupa Birliği en önemli pazarımız yine olacaktır ama onun yanında önemli bir pazar daha belki ortaya çıkacaktır. Buna uğraşıyoruz." dedi.

"BİZ TL OLARAK DESTEK VERİYORUZ, ONLAR KOD YAZIP ÜLKEYE DÖVİZ KAZANDIRIYORLAR"



Bakan Muş, "Üniversitelerimizde çok farklı ülkelerden öğrenciler okumaya geliyor. Bunlar kendi ülkelerinin iyi öğrencileri. Bunlar buraya geliyor, buradaki şirketlerle tanışıyor. Üniversitelerin içerisinde AR-GE merkezleri var, teknoloji geliştirme merkezleri var. Çocuklar oralarda birbirleriyle tanışıyorlar. Burada yenilikçi bir ortam oluşuyor. Biz de bunların tasarladığı, ürettiği ürünlerin satışıyla alakalı olanları finanse ediyoruz, destek veriyoruz. Biz TL olarak destek veriyoruz, onlar kod yazıp ülkeye döviz kazandırıyorlar. Dolayısıyla bir logo gibi birbiriyle iç içe giriyor. Şimdi üniversiteler o öğrencileri motive edip oraya yönlendirmezse bu ihracat olmuyor. Biz teşviklerle beraber ürünlerini daha fazla sattırmazsak onların nakit akışında, geri dönüşlerinde daha büyük rakamlara ulaşamamış olacaklar, hepsini birlikte düşündüğünüz zaman. Mesela, yurt dışından öğrenci getirmeyle alakalı da vakıf üniversitelerinin fuarlarına, üniversitelerin tamamına destek veriyoruz. Vakıf üniversiteleri bu işin üzerine çok eğiliyorlar. Tamamını destek kapsamına aldık. Özel bir daire başkanlığı kurduk. Muhtemelen bir program da onunla ilgili yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bunun anlatılması, tanıtılması gerekiyor topluma. Orada da ciddi bir ilerleme kat edeceğiz. Türkiye nasıl müteahhitlikle çok nam salmış bir ülkeyse, dünyada en iyi sıralamalarda 1. olamasa da 2. sırada mutlaka yerini koruyor. Dünyanın en iyi müteahhitleri Türkiye'den. Yeter ki finansını ayarlayın. İstediğiniz şeyi çok kısa zamanda hangi şartlar, altında olursa olsun yapma kabiliyetiniz var. Şimdi burada ilerleyen bir Türkiye, işte bu az önce bahsettiğimiz alanlarda da ilerlemeye başlıyor. Muhtemelen bizim gördüğümüz, önümüzdeki dönemlerle alakalı yaptığımız projeksiyonlarda hem bilişimle alakalı, hem onu destekleyen üniversitelerin de çok daha farklı bir noktaya gideceği aşikar. Türkiye iyi öğrencileri buraya çekecek bir imkanı, bu vakıf üniversitelerine aktarmış olacak." ifadelerini kullandı.





Program sonunda Bakan Mehmet Muş'a hediye takdimi yapıldı. Toplu fotoğraf çekimi sonrasında Bakan Muş alandan ayrıldı.