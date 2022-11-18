Bakan Muş: 2023’te de hedefimizi yakalayacağız

"BİZ TL OLARAK DESTEK VERİYORUZ, ONLAR KOD YAZIP ÜLKEYE DÖVİZ KAZANDIRIYORLAR"



Bakan Muş, "Üniversitelerimizde çok farklı ülkelerden öğrenciler okumaya geliyor. Bunlar kendi ülkelerinin iyi öğrencileri. Bunlar buraya geliyor, buradaki şirketlerle tanışıyor. Üniversitelerin içerisinde AR-GE merkezleri var, teknoloji geliştirme merkezleri var. Çocuklar oralarda birbirleriyle tanışıyorlar. Burada yenilikçi bir ortam oluşuyor. Biz de bunların tasarladığı, ürettiği ürünlerin satışıyla alakalı olanları finanse ediyoruz, destek veriyoruz. Biz TL olarak destek veriyoruz, onlar kod yazıp ülkeye döviz kazandırıyorlar. Dolayısıyla bir logo gibi birbiriyle iç içe giriyor. Şimdi üniversiteler o öğrencileri motive edip oraya yönlendirmezse bu ihracat olmuyor. Biz teşviklerle beraber ürünlerini daha fazla sattırmazsak onların nakit akışında, geri dönüşlerinde daha büyük rakamlara ulaşamamış olacaklar, hepsini birlikte düşündüğünüz zaman. Mesela, yurt dışından öğrenci getirmeyle alakalı da vakıf üniversitelerinin fuarlarına, üniversitelerin tamamına destek veriyoruz. Vakıf üniversiteleri bu işin üzerine çok eğiliyorlar. Tamamını destek kapsamına aldık. Özel bir daire başkanlığı kurduk. Muhtemelen bir program da onunla ilgili yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bunun anlatılması, tanıtılması gerekiyor topluma. Orada da ciddi bir ilerleme kat edeceğiz. Türkiye nasıl müteahhitlikle çok nam salmış bir ülkeyse, dünyada en iyi sıralamalarda 1. olamasa da 2. sırada mutlaka yerini koruyor. Dünyanın en iyi müteahhitleri Türkiye'den. Yeter ki finansını ayarlayın. İstediğiniz şeyi çok kısa zamanda hangi şartlar, altında olursa olsun yapma kabiliyetiniz var. Şimdi burada ilerleyen bir Türkiye, işte bu az önce bahsettiğimiz alanlarda da ilerlemeye başlıyor. Muhtemelen bizim gördüğümüz, önümüzdeki dönemlerle alakalı yaptığımız projeksiyonlarda hem bilişimle alakalı, hem onu destekleyen üniversitelerin de çok daha farklı bir noktaya gideceği aşikar. Türkiye iyi öğrencileri buraya çekecek bir imkanı, bu vakıf üniversitelerine aktarmış olacak." ifadelerini kullandı.