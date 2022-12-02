Bakan Muş: Adana’ya ilave çok ciddi yatırımlar geliyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kadın Kooperatifleri Birliğini ziyaret ederek, kooperatif üyesi kadınlarla kahvaltı yaptı. Daha sonra Vali Süleyman Elban'ı ziyaret eden Muş, Elban ve diğer ilgililerle basına kapalı görüştü.

Bakan Muş, daha sonra AK Parti Adana İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile basına kapalı görüşmesinin ardından Muş, partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Muş, önemli şehirlerden Adana'nın ekonomide çok ciddi bir atılımın arifesinde olduğunu söyledi.

Adana'dan bu yıl 3 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirilmesini beklediklerini dile getiren Muş, şunları kaydetti:

"Rakamlar onu gösteriyor. İlave, çok ciddi yatırımlar geliyor Adana'ya. Bu yatırımların tamamlanmasıyla beraber bu rakamların çok daha fevkinde bir yere şehrimiz ulaşmış olacak. Tabii ihracatın şöyle bir katkısı oluyor şehirlere, bir kere güçlü ihracatçı şehirlerimiz, ki buranın denize kıyısı, limanları, planlanan büyük yatırımlar, şehrin hem istihdam hem refah hem ekonomik aktivite konusunda çok güçlü bir noktaya taşıyor. Tabii şehir burada güçlendiği zaman aynı zamanda kültür, sanat, spor, diğer alanlarda da iller ileri gidiyor. Bu açıdan çok ciddi avantajları olan bir şehrimiz. Çok büyük gelişmelerin arifesinde olduğumuz bir şehir. Valilikle de konuştuk. Takip ettiğimiz yatırımlar var. Bizim burada serbest bölgemiz de var. Çok büyük yatırımların şu an başlayanı, başlamak üzere olanı var. Başlayıp bir noktaya kadar geleni var. Bunların tamamlanmasıyla Adana'mız önemli bir noktaya ulaşmış olacak."

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay'ın çalışmalarındaki gayrete işaret eden Muş, "Biz iyi çalışırsak, kenetlenirsek, inanırsak Adana'daki başarılarımızın üzerine koyarak gideriz. Bu bize, birliğimize, kentte ortaya koyacağımız çabaya bağlı" dedi.