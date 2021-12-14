Bakan Muş: Azerbaycan ve Gürcistan ile hedefleri aşacağımız kesinleşti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan ve Gürcistan ile 2020 yılındaki toplam ticaret hacminin aşılacağının yıl tamamlanmadan kesinleştiğini belirtti.

Muş, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 6'ncı İş Forumu"nun ardından Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin dostu iki ülkenin, Azerbaycan ve Gürcistan'ın bağımsızlıklarının 30. yılını kutlayan Muş, Azerbaycan'ın Karabağ zaferini de bir kez daha tebrik etti.

Muş, Türkiye olarak, kadim bir geçmişe dayanan dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ve Gürcistan ile ticari ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, Azerbaycan ve Gürcistan'ın en önemli ticaret ortaklarının başında geliyor olmasının önemine işaret etti.

Türkiye'nin, 2020 yılında Azerbaycan'ın hem ihracatında hem de ithalatında ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Muş, şöyle konuştu:

"Gürcistan'ın ise ithalatında Türkiye, 2007 yılından bu yana birinci sırada yer alarak, en önemli ticaret ortağı konumuna gelmiştir. Gürcistan'ın 2020 yılı ihracatında ise ülkemiz 4. konumundadır. Ayrıca, bu yılın ocak-kasım döneminde Azerbaycan ile ticaret hacmimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artmış, Gürcistan ile ticaret hacmimiz ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış sergilemiştir. Bu rakamlara göre yılı tamamlamadan, her iki ülkeyle de 2020 yılındaki toplam ticaret hacmimizi aşacağımız kesinleşmiştir."

Bakan Muş, ikili ilişkilerde yatırımların önemine değinerek, "İş insanlarımız, her iki dost ülkeyi de kendi evleri gibi görüp buraya yatırım yapma konusunda oldukça hevesliler. Müteahhitlik alanındaki ilişkilerimiz de önemli düzeye ulaşmıştır. Her iki ülke de dünyada üstlendiğimiz proje sayısı bakımından ilk 10'da yer almaktadır." dedi.

- "Ticaret, bölgemizi barış ve istikrar merkezi haline getirecek"

Azerbaycan ve Gürcistanlı muhatap bakanlarla ikili ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirme yolunda karşılıklı atılabilecek adımları istişare edeceklerini söyleyen Muş, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde, Azerbaycan ile mevcut Tercihli Ticaret Anlaşması'nın ve Gürcistan ile mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı başta olmak üzere lojistik alanında atılması gerekli adımlar ile gümrük alanında iş birliği konularını birçok yönden ele alacağız. Üç ülke arasında tesis edilen mekanizmalar ve kapsamı genişletilen iş birlikleri, önümüzdeki dönemde de birçok alanda üç ülkenin ortak çıkar ve beklentilerine hizmet edecektir."

Muş, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nun da bu iş birliği zeminine hizmet eden önemli bir platform haline geldiğini belirterek, "Bu ve benzeri platformlarla gelişen ticaretimiz, ülkelerimiz arasındaki bağları kuvvetlendirecek, refah ve zenginliğimizi artıracak, bölgemizi bir barış ve istikrar merkezi haline getirecektir." dedi.