Bakan Muş: Büyümemizi 2023 içerisinde de sürdürmek istiyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Kars İl Başkanlığında düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan sınır kapısının açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığının görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Bu sınır kapısının farklı bir durumunun olduğunu ifade eden Muş, "Azerbaycan hukukunun da korunması gerekiyor. Orada bir denge sağlandığı zaman, bizim taraftaki işimiz de teknik altyapısının hazırlanması. Oradaki altyapıyı hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Biz Türkiye olarak ticari faaliyetlerin rahat sürdürülebilmesi adına bu kapıların sayılarını artırıyoruz. Bunu Kars ve Ermenistan ile alakalı söylemiyorum. Çünkü eğer iki kapı olursa ona göre yoğunluk azalıyor, işlemler hızlı olursa bu ticari faaliyetlerin hızına o kadar çok yansıyor" dedi.

Bakan Muş, Türkiye'nin altyapı eksikliğini büyük oranda tamamlandıklarını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının liman, üretim sahaları ve şehirlerin raylı sistemlerle birbirine bağlanması konusunda faaliyetler yürüttüğüne işaret etti.

"BU YILI DA BÜYÜYEREK KAPATMAK İSTİYORUZ"

Yol ve tünel çalışmalarının da büyük oranda tamamlandığını dile getiren Muş, şöyle konuştu:

"Sağlık alanında da şehir hastanesi ihtiyacı olan veya ilin ihtiyacını karşılayacak noktada çok ciddi yatırımlar yapıldı. Belli illerde bazı eksiklikler var, onlar da zaten hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Türkiye büyümek istiyor, bölgede önemli bir ülke. Geçtiğimiz yılda rakamlar daha açıklanmadı ama yüzde 5 civarında veya biraz üzerinde bir büyüme oranı bekliyoruz. O da yakın bir zamanda resmi rakamlarda açıklanacaktır. 2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor çünkü Kovid-19'dan sonra ortaya çıkan genişleyici para politikalarından dolayı bütün ülkeler şu an daha böyle kısıtlı likide ettiği piyasadan çekici, biraz daha mevcut dünyadaki fiyat dalgalanmalarını kontrol altına almak için politikalar geliştiriyorlar. Bu da ister istemez ülkelerin büyüme oranlarına yansıyor. Dünyadaki, ticaret hacmindeki büyüme oranları, aşağı yönlü, uluslararası kuruluşlar tarafından revize ediliyor. Fakat biz Türkiye olarak büyümemizi 2023 içerisinde de sürdürmek istiyoruz ve büyüyerek bu yılı da kapatmak istiyoruz."

Her şeye, seçime rağmen ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Muş, bu yılın ocak ayının ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

"İHRACATIN GÜÇLÜ SEYRETMESİ, EKONOMİNİN BÜYÜMESİ İÇİN ÖNEMLİ"

Geçen senenin ocak ayına göre yüzde 10'un üzerinde bir artışın olduğuna dikkati çeken Muş, "İhracat, üretim demek, istihdam, piyasada hareketlilik ve canlılık demek. Nihayette biz burada ürettiğimiz ürünleri yurt dışına satıyoruz ve oradan ülkeye döviz girdisi sağlanıyor. Dolayısıyla ihracatın güçlü seyretmesi, ekonominin büyümesinin önemli bir dinamosu olarak görev veriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, Türkiye'nin 99 gün sonra sandık başına gideceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye seçimlerini yapacak, hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimlerini yenileyecek. Her parti kendi zaviyesinden bir değerlendirme yapıyor, vatandaşa vaatlerde bulunuyor. 'Şunu yapacağız, bunu yapacağız', 'biz daha iyi yönetiriz' diyor ve insanlara bazı şeyler sunuyorlar. Bazı programlar açıklıyorlar, metinler hazırlıyorlar. Değerli arkadaşlar, bunları ben de inceledim, 'şu an yaptıklarımız yeniymiş' gibi diye sunulmaya çalışılıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, her şeyden önce yaptığımız işlerde istikrarlı ve isabetli olmamız gerekiyor. Vatandaşa vaatte bulunuyorken de yapacaklarımızı söylüyorken de ayaklarının yere basması gerekiyor."

Hem Cumhurbaşkanlığının hem de Meclis'in kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Muş, "Bakıyorsunuz eleştiri yapanlara sanki dünyada hiçbir şey olmamış, her şey güllük gülistanlık, her şey mükemmel seviyede devam ediyor. Oradan Türkiye'ye yönelik eleştiriler yapılıyor. Önemli olan bu şartlar altında kimin nasıl yönettiği. 2021 yılında yüzde 11,4 büyüdü bu ekonomi, 2022 yılında yüzde 5'in üzerinde büyüyecek. Türkiye büyümesinden hiçbir şey kaybetmedi, kaybetmek de istemiyor ve Türkiye'yi önemli bir safhaya getirdik. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşallah bunun üzerine inşa ederek gitmek istiyoruz" diye konuştu.