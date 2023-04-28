Bakan Muş: Covid olmasaydı, turizmde 2023 hedefi 60 milyar dolarların üzerine çıkmaktı

AK Parti'den Samsun milletvekili adayı olan Bakan Muş, kentte görev yapan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi. Samsun'da 8 Mayıs'ta İhracat ve Yatırım Zirvesi gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Muş, "Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinin, yönetim kurulu başkanları, genel müdürleri, yöneticilerine Samsun'u gösterecek ve tanıtacağız" dedi.

Türkiye'nin 2023 yılı turizm hedeflerinin Covid-19 pandemisi ile sekteye uğradığını belirten Muş, "Organize sanayi bölgelerinde üretim alanı oluşturmak gerekiyor. Elbette tarımı korumak ve diğer taraftan da sanayi üretimi yapmak lazım. Sadece güneşten elektrik üreterek, 85 milyonun enerji ve elektrik ihtiyacını karşılayamazsınız; akımın sürekli olması lazım. Turizmde aldığımız pay, çok ciddi rakamlara ulaştı. Türkiye'nin turizmde 2023 hedefi Covid-19 olmasaydı; 60 milyar dolarların üzerine çıkmaktı. Ancak Covid-19 bizi çok ciddi şekilde akamete uğrattı. Dolayısıyla ülkenin ulusal hedeflerinin bu kadar yükseldiği yerde Samsun'un da hedeflerini yükselteceğiz. Buranın sanayi ve turizm üretimini arttırmamız lazım. Samsun'un, Türkiye'nin ihracatından aldığı payı, öncelikle yüzde 1'in üzerine çıkartmamız lazım. Bunun için çaba göstermemiz lazım" diye konuştu.

AZERBAYCAN BAŞBAKAN YARDIMCISI SAMSUN'A GELİYOR

Samsun'un uluslararası anlamda tanıtılması ve yatırımların gelmesi için girişimlerde bulunacağını belirten Muş, "Ülke ve şehrimiz için elimizden geleni yapacağız. Serbest bölge ile ilgili bir çalışmamız olacak. Yakakent ilçemizde su ürünleri OSB'si için bir çaba var. Ciddi şekilde takip ediyorum, çözmeye çalışacağız. Buranın uzun zamandır devam eden organize sanayi konusu var; bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. 8 Mayıs'ta yapacağımız, İhracat ve Yatırım Zirvesi'nde bu konuları ele alacağız. Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinin, yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürlerine ve yöneticilerine Samsun'u gösterecek ve tanıtacağız. Sonrasında da bırakmayacağız. Serbest bölge ve OSB konularını çözeceğiz. Bunlar bitsin ki; yatırım gelebilsin. Lojistik ile alakalı burada halletmemiz gereken bir konu daha var. Onda da bayağı bir iş çözülmüş. Raylı sistemle alakalı da şehri raylı sisteme entegre edebildiğimiz an; şehir bambaşka bir noktaya çıkacaktır. Raylı sistemden kastım ise lojistikle alakalı. Lojistiği entegre edebilirsek, bize ciddi avantaj sağlayacaktır. Yarın Azerbaycan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mikail Cabbarov buraya gelecek, aramızda bir ticaret anlaşması var. Onun imzalarını atacağız" dedi.