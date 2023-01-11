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Giriş Tarihi: 11.1.2023 14:29

Bakan Muş Estonya Girişimcilik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jarvan ile görüştü

Estonya’da bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Estonya Girişimcilik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Kristjan Jarvan ile bir araya geldi.

DHA
Bakan Muş Estonya Girişimcilik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jarvan ile görüştü

Estonya'da Bilgi Teknolojileri Bakanı Kristjan Jarvan ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulunarak, "Estonya Girişimcilik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sayın Kristjan Jarvan ile Tallinn'de bir araya geldik. Türkiye-Estonya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Kurucu Deklarasyonunu imzaladık" ifadelerini kullandı.

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Bakan Muş Estonya Girişimcilik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jarvan ile görüştü
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