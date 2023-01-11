Bakan Muş Estonya Girişimcilik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jarvan ile görüştü

Estonya'da Bilgi Teknolojileri Bakanı Kristjan Jarvan ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulunarak, "Estonya Girişimcilik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sayın Kristjan Jarvan ile Tallinn'de bir araya geldik. Türkiye-Estonya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Kurucu Deklarasyonunu imzaladık" ifadelerini kullandı.