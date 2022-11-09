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Giriş Tarihi: 9.11.2022 16:53

Bakan Muş: Hocayev ile işbirliğimizi geliştirmek için değerlendirmelerde bulunduk

DHA
Bakan Muş: Hocayev ile işbirliğimizi geliştirmek için değerlendirmelerde bulunduk

Ticaret Bakanı Muş, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Hocayev ile görüştü.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Özbekistan ziyareti kapsamında Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Cemşid Hovayev ile görüştü.



Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, "Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Cemşid Hocayev ile Semerkant'ta bir araya geldik. İkili ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, bankacılık, gümrükler, standardizasyon gibi konularda işbirliğimizi geliştirmek için değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

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Bakan Muş: Hocayev ile işbirliğimizi geliştirmek için değerlendirmelerde bulunduk
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