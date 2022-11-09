Bakan Muş: Hocayev ile işbirliğimizi geliştirmek için değerlendirmelerde bulunduk





Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, "Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Cemşid Hocayev ile Semerkant'ta bir araya geldik. İkili ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, bankacılık, gümrükler, standardizasyon gibi konularda işbirliğimizi geliştirmek için değerlendirmelerde bulunduk" dedi.