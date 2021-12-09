Son dakika haberi... Bakan Muş ihracat hedefini açıkladı: Çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz

"ÜLKE BAZLI EYLEM PLANLARIMIZI KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Muş açıklamasının devamında, "Hem mal hem de hizmet ihracatı ile ilgili ortaya koyduğumuz hedeflerimizi içeren "Ülke Bazlı Eylem Planları"mızı kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

"BİN 732 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLMİŞTİR"

1 Aralık tarihi itibaryla toplamda 6,8 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildiğini aktaran Bakan Muş, "4 milyar TL değerinde vergi zayi ile 10 Milyar TL değerinde sahte fatura tespit edilmiş ve bin 732 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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