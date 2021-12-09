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Giriş Tarihi: 9.12.2021 18:51 Son Güncelleme: 9.12.2021 19:11

Son dakika haberi... Bakan Muş ihracat hedefini açıkladı: Çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz

Son dakika haberi... Bakan Muş ihracat hedefini açıkladı: Çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaptığı açıklamada ihracat hedefini açıkladı. İhracattaki hızlı yükselişe vurgu yapan Bakan Muş, "İhracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yılsonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve  çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaptığı açıklamada ihracat hedefini açıkladı. İhracattaki hızlı yükselişe vurgu yapan Bakan Muş, "İhracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yılsonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKE BAZLI EYLEM PLANLARIMIZI KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Muş açıklamasının devamında, "Hem mal hem de hizmet ihracatı ile ilgili ortaya koyduğumuz hedeflerimizi içeren "Ülke Bazlı Eylem Planları"mızı kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

"BİN 732 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLMİŞTİR"

1 Aralık tarihi itibaryla toplamda 6,8 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildiğini aktaran Bakan Muş, "4 milyar TL değerinde vergi zayi ile 10 Milyar TL değerinde sahte fatura tespit edilmiş ve bin 732 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi... Bakan Muş ihracat hedefini açıkladı: Çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz
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