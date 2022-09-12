Bakan Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Buda ile görüştü

Muş, Twitter hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Polonya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda ile Ankara'da verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Muş, "Türkiye ve Polonya arasında düzenli olarak gelişen ticari ilişkilerimiz sayesinde 2022 sonunda 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.