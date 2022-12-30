Bakan Muş SABAH’ın Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde konuştu: Marketlerde 200 bin ürün denetlendi





HALDE KAYITDIŞI ÇOK YÜKSEK

Hal ve Perakende Yasası'na ilişkin değerlendirmeleri sorulan Muş, "Biz hali çok detaylı inceledik. Hali ve perakendeyi aldığınız zaman çok büyük alan. İhracat dediğinizde ilişki halinde olacağımız 100 bin ihracatçımız var ama perakende dediğiniz zaman 84 milyon var. Alacağınız kararlar, vereceğiniz kararlar bu 84 milyonu etkiliyor. Tarladan başlayıp hale kadar olan zincirdeki kayıtdışılık çok yüksek. Çiftçi ürettiği üründe de kayıt altına girmekte imtina ediyor. Verinin sağlık olması lazım ki yaptığınız değerlendirme de sağlıklı olsun. Hale ulaşana kadar olan kısımda kayıtdışılığımız söz konusu. Hale ulaşınca da oradaki Hal Kayıt Sistemi'nin yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Bir de hal dışında satış yapan bir kısım var, oranın denetimi daha az, bunu hal içine çekmek gerekiyor. Burayı da zincir içine çekmemiz lazım. Hal Kanunu'ndan öte dışarda kalan zincirin kayıt içine tamamen alınması gerek. Kademeli şekilde burayı tamamen kayıt altına almış olacağız" açıklamasında bulundu.