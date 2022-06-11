Bakan Muş, Türk-Arap İşbirliği Zirvesi’nde konuştu: Türkiye üretim ve ihracat üssü





"TÜRKİYE ÜRETİM VE İHRACAT ÜSSÜ"



Bakan Muş, Türkiye'nin geçen mart itibarıyla kümülatif olarak 242 milyar dolar yabancı yatırım çektiğini söyledi. Türkiye'nin büyük üretim ve ihracat üssü olduğunu belirten Muş, "Türkiye'ye ve ekonomisine duyulan güven çerçevesinde, ülkemiz geçtiğimiz mart ayı itibarıyla kümülatif olarak yaklaşık 242 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmiştir. Güçlü altyapısı, birikimi, nitelikli insan kaynağı, hukuki mekanizması ve coğrafi konumunun sağladığı avantaj ile Türkiye, büyük bir üretim ve ihracat üssü durumundadır. Ülkemiz, yatırımcılar için yenilenebilir enerji, kimya, turizm, sağlık, altyapı ve üst yapı projeleri, iletişim teknolojileri, bilişim, otomotiv de dahil olmak üzere çok geniş bir alanda fırsatlar sunmaktadır" diye konuştu.

"TÜRKİYE BİR GÜMRÜK BİRLİĞİ ÜLKESİDİR"

Türkiye'nin bulunduğu stratejik konumun önemine dikkat çeken Muş, şöyle devam etti:



"Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ile Orta Asya'yı kapsayan toplam 1,3 milyarlık bir nüfusa ve 26 trilyon dolar değerinde bir pazara erişim sunması ile ayrıştı. Türkiye'nin stratejik konumu Tokyo'dan New York'a kadar 16 farklı saat dilimindeki pazarlara kolay ve aynı gün erişim olanağı sunmaktadır. Tüm bu özellikler Türkiye'yi yatırımlar için önemli bir merkez haline getirmektedir. Aynı zamanda Türkiye bir Gümrük Birliği ülkesidir.