Bakan Muş: Türkiye yükseköğretim alanında cazibe merkezi olmaya devam edecek

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) öncülüğünde, İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.

Etkinliğe video mesajla katılanTicaret Bakanı Mehmet Muş, mesajında 11 ili binlerce vatandaşı etkileyen deprem felaketinden duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Deprem bölgesinde olduğu için fiziken etkinliğe katılamadığını bildiren Muş, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olarak en kısa zamanda yaralarını saracağını, bu süreçte kendilerinin de üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını söyledi.

"DÜNYA HİZMET TİCARETİ 6 TRİLYON DOLARLIK BİR BÜYÜKLÜĞE ULAŞMIŞTIR"

Muş, kendine özgü bir dinamiğe sahip ve eğitim sektörünü de içinde barındıran hizmet sektörlerinin, mal sektörünün de tamamlayıcısı olması nedeniyle tüm dünyada önemle ele alındığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Her geçen gün farklılaşan üretim ve tüketim modelleri, teknolojiyle birlikte yeni iş yapma biçimleri ve ülkelerin bu alanda uyguladıkları politikalar, dünya hizmet ticaretine yön vermeye devam ediyor. Bu gelişim ve değişimi yakından takip edip bir parçası olmak, sektördeki başarılarınızın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli. 2010 yılından günümüze bakıldığında, yıl bazında mal ticaretinden daha hızlı bir seyirde büyüyen dünya hizmet ticareti 6 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır.

Türkiye'de hizmet sektörünün önündeki deneyimi ve genç iş gücü ve hizmet sunum kalitesiyle bu alanda dünyada öne çıkan ülkeler arasındadır. 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız ülkemizin bu alandaki istikrarlı çalışmaları neticesinde, sürdürülebilir bir artış trendini yakalamış durumda. Salgın sonrası dönemde hizmet gelirlerimizde hızlı bir toparlanma olmuş ve 2021 yılında hizmet ihracatımız 61,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise Cumhuriyet tarihimizin rekoru olarak ifade edebileceğimiz 90 milyar dolarlık hizmet ihracatı yakalanmıştır, 2023 yılından da beklentimiz, hız kesmeden bu ivmeyi sürdürmektir, bunu başaracağımızdan şüphe yok."

"TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA CAZİBE MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Eğitim sektörünün pek çok alanda etkinliği nedeniyle stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Bakan Muş, bakanlık bünyesinde bu alanda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Muş, "Türkiye'deki yükseköğretim kurumları sahip olduğu eğitim kalitesiyle, pek çok ülkeden uluslararası öğrenci çekmeye devam ediyor. 2012 yılında ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı 31 bin iken, bu rakam 2022 yılında 260 bine, bu yıl ise 300 binin üzerine çıkmıştır. Bu yönüyle Türkiye dünyanın en çok uluslararası öğrenci çeken 11. ülkesi konumunda. Ülkemizin yükseköğretim alanında cazibe merkezi olmaya devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.