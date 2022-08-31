Bakan Muş: Türkiye yüzde 7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürdü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de bu yılın ikinci çeyreğinde yaşanan büyümeye dair açıklamada bulundu.

"BÜYÜMENİN YARISI MAL VE HİZMET İHRACATINDAN KAYNAKLANMIŞTIR"



Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek, başarılı performansını sürdürmüştür. İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Hayırlı olsun" dedi.